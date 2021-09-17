В Одесі п'яний працівник СТО поїхав кататися на авто клієнтки і потрапив у ДТП

В Одесі пліцейські затримали працівника станції технічного обслуговування, який незаконно заволодів автомобілем клієнтки та потрапив на ньому в аварію.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

"Напідпитку зловмисник поїхав кататися на автівці, яку 36-річна містянка залишила на ремонт на станції технічного обслуговування, де він працював. На проспекті Небесної сотні чоловік не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем. У ДТП ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Зараз 29-річний одесит знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Стосовно нього розпочали кримінальне провадження, а також склали два адміністративних протоколи - за ч.2 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та ч.1 ст.130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Також з'ясувалося, що зловмисник вже має судимість за майновий злочин.

Нагадаємо, раніше на Волині суд оштрафував водія котка, який у стані алкогольного сп'яніння в'їхав у легковик.