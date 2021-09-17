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У Харкові застрелився відомий ресторатор

Олег Привалов наклав на себе руки у вбиральні закладу, вдома залишив передсмертну записку.

У Харкові застрелився відомий ресторатор
Олег Привалов
Фото: 2day.kh.ua

У харківському ресторані "Чилі", що в центрі міста, застрелився власник закладу Олег Привалов. 56-річний чоловік застрелився у вбиральні ресторану на проспекті Незалежності. За місцем мешкання він залишив передсмертну записку.

У відділі комунікації Нацполіції у Харківській області інформують, що повідомлення про інцидент правоохоронці отримали 0 14:18 17 вересня.

"Попередньо з’ясовано, що чоловік 1965 року народження, підприємець в ресторанному бізнесі, здійснив постріл собі в голову з помпової рушниці. Зброя офіційно зареєстрована на покійного. За місцем мешкання загиблого слідчі знайшли передсмертну записку, в якій він просить вибачення за скоєне", - сказано в повідомленні.

За інформацією із соцмереж, наклав на себе руки Олег Привалов. На його сторінці у Facebook зазначено, що він володів ресторанами "Чилі" і Bono.

Прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що в поліцію зателефонували родичі, пише KHARKIV Today.

"Встановлено, що чоловік є власником цього ресторану. На даний момент попередня версія слідства - самогубство", - розповів Дмитро Чубенко.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з позначкою "самогубство"). Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини події.

Як зазначає видання, торік у Привалова був конфлікт через оренду приміщення для ресторану на вулиці Дерев'янка. За словами адвоката власниці будівлі, Привалов не хотів оплачувати рахунки, через що вона була змушена виставити охорону. Привалов заперечував заборгованість. Рибний ресторан Bono на вулиці Дерев'янка працює і тепер.

Судився ресторатор і за приміщення ресторану на площі Свободи, 6, відстоюючи своє право орендувати приміщення. Харківський господарський суд на вимогу Фонду держмайна почав вимагати у Привалова повернути приміщення, в якому розташований ресторан, у власність Харківського національного університету ім. Каразіна, оскільки на території вишу заборонений продаж пива і спиртних напоїв. Ресторатор орендував приміщення з 2013 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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