Окупанти накрили вогнем житловий сектор біля церкви, школи і дитсадка, є поранені.

Розташоване на непідконтрольній Україні частині Луганської області село Іллірія Лутугинського району потрапило під обстріл бойовиків угруповання "ЛНР". Російські найманці проводили навчальні стрільби на полігоні, розташованому біля цього населеного пункту.

Фото: Новости Донбасса

Як повідомляють Новости Донбасса з посиланням на місцевих жителів у соціальних мережах, обстріл стався вчора, 16 вересня.

"Один постріл біля церкви, школи і дитячого садка (що розташований дуже близько), другий біля сільського клубу, третій на поле", - йдеться в одній з публікацій.

Місцеві жителі наголошують, що село розташоване далеко від лінії зіткнення, "що виключає можливість українського обстрілу".

В результаті інциденту поранених і загиблих немає. При цьому повідомляється, що "швидка допомога зареєструвала звернення учнів школи, які на момент обстрілу перебували на перерві у дворі і відповідно пережили величезний стрес, а також жителів (підвищений тиск і болі в серці)".

Також було опубліковано фотографії і відео наслідків обстрілу.

Фото: Новости Донбасса

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 16 вересня внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, спорудженого в 19-му сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення.

"Командування російських окупаційних військ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та, цілком ймовірно, спробує перекласти відповідальність за обстріли на підрозділи Об’єднаних сил", - зазначають вукраїнській розвідці.

Нагадаємо, вчора вранці бойовики двічі обстріляли Щастя на Луганщині й поранили голову місцевої адміністрації.