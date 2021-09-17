У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
Вибори на Донбасі – Росія нас анексує
Вибори на Донбасі – Росія нас анексує
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Податок на нерухомість у 2022 році збільшиться на 21%
Податок на нерухомість у 2022 році збільшиться на 21%
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
Експерша ракетка світу вийшла заміж за мільярдера
Експерша ракетка світу вийшла заміж за мільярдера
ГоловнаСуспільствоВійна

Бойовики "ЛНР" під час навчань обстріляли село Іллірія на підконтрольній їм території

Окупанти накрили вогнем житловий сектор біля церкви, школи і дитсадка, є поранені.

Розташоване на непідконтрольній Україні частині Луганської області село Іллірія Лутугинського району потрапило під обстріл бойовиків угруповання "ЛНР". Російські найманці проводили навчальні стрільби на полігоні, розташованому біля цього населеного пункту.

Фото: Новости Донбасса

Як повідомляють Новости Донбасса з посиланням на місцевих жителів у соціальних мережах, обстріл стався вчора, 16 вересня.

"Один постріл біля церкви, школи і дитячого садка (що розташований дуже близько), другий біля сільського клубу, третій на поле", - йдеться в одній з публікацій.

Місцеві жителі наголошують, що село розташоване далеко від лінії зіткнення, "що виключає можливість українського обстрілу".

В результаті інциденту поранених і загиблих немає. При цьому повідомляється, що "швидка допомога зареєструвала звернення учнів школи, які на момент обстрілу перебували на перерві у дворі і відповідно пережили величезний стрес, а також жителів (підвищений тиск і болі в серці)".

Також було опубліковано фотографії і відео наслідків обстрілу.

Фото: Новости Донбасса

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 16 вересня внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, спорудженого в 19-му сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення.

"Командування російських окупаційних військ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та, цілком ймовірно, спробує перекласти відповідальність за обстріли на підрозділи Об’єднаних сил", - зазначають вукраїнській розвідці.

Нагадаємо, вчора вранці бойовики двічі обстріляли Щастя на Луганщині й поранили голову місцевої адміністрації.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також