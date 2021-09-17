Розташоване на непідконтрольній Україні частині Луганської області село Іллірія Лутугинського району потрапило під обстріл бойовиків угруповання "ЛНР". Російські найманці проводили навчальні стрільби на полігоні, розташованому біля цього населеного пункту.
Як повідомляють Новости Донбасса з посиланням на місцевих жителів у соціальних мережах, обстріл стався вчора, 16 вересня.
"Один постріл біля церкви, школи і дитячого садка (що розташований дуже близько), другий біля сільського клубу, третій на поле", - йдеться в одній з публікацій.
Місцеві жителі наголошують, що село розташоване далеко від лінії зіткнення, "що виключає можливість українського обстрілу".
В результаті інциденту поранених і загиблих немає. При цьому повідомляється, що "швидка допомога зареєструвала звернення учнів школи, які на момент обстрілу перебували на перерві у дворі і відповідно пережили величезний стрес, а також жителів (підвищений тиск і болі в серці)".
Також було опубліковано фотографії і відео наслідків обстрілу.
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 16 вересня внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, спорудженого в 19-му сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення.
"Командування російських окупаційних військ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та, цілком ймовірно, спробує перекласти відповідальність за обстріли на підрозділи Об’єднаних сил", - зазначають вукраїнській розвідці.
Нагадаємо, вчора вранці бойовики двічі обстріляли Щастя на Луганщині й поранили голову місцевої адміністрації.