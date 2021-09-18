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Названо попередню причину загибелі трьох чоловіків у Кривому Розі

Місцева поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил безпеки.

Названо попередню причину загибелі трьох чоловіків у Кривому Розі

У Міністерстві внутрішніх справ України назвали попередню причину загибелі трьох чоловіків на території водоканалу у Кривому Розі.

Їх, найімовірніше, під час виконання робіт з підвищеною небезпекою затягнуло до насосу.

Окрім того, поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за фактом смерті чоловіків. До ЄРДР внесено відомості за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у суботу, 18 вересня зранку рятувальники отримали повідомлення від диспетчера комунального підприємства “Кривбасводоканал” про те, що на території підприємства троє чоловіків впали до горизонтального відстійнику та не відповідають

Прибувши на місце події, надзвичайники встановили, що тіла без ознак життя знаходяться на глибині 6 метрів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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