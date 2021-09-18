Прикордонники затримали нелегальних мігрантів з Афганістану та Сирії

Прикордонники Мукачівського та Львівського загонів затримали 14 нелегальних мігрантів на кордоні з Угорщиною та Польщею.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники запобігли незаконному перетину кордону громадянами Афганістану, Бангладеш, Гвінеї, Сенегалу, Сирії, Ємену та Марокко.

Чотирьох нелегальних мігрантів затримали прикордонники відділу “Косино” Мукачівського загону. Про появу невідомих у прикордонні військовослужбовців поінформував місцевий житель.

Згодом прикордонники затримали чотирьох іноземців. Жодних документів затримані не мали. Троє з них повідомили, що є громадянами Афганістану, ще один назвався громадянином Бангладеш. Наразі ця інформація перевіряється.

Також у селі Мужієво Берігівського району оперативники спільно нарядом від відділу “Лужанка” та співробітниками патрульної поліції зупинили “БМВ”, яким українець перевозив групу з чотирьох громадян Афганістану для їх переправлення через державний кордон.

Крім того, міжвідомча група виявила у готелі у Виноградові двох громадян Сирії, одного громадянина Ємену та ще одного – Марокко. Разом з ними перебував провідник – наш краянин. Іноземці незаконно перебували в Україні та мали намір незаконно потрапити до країн ЄС.

Прикордонники відділу “Смільниця” Львівського загону зупинили “Хюндай”, якою громадянин Єгипту (має посвідку на постійне проживання в Україні) перевозив двох іноземців без документів, вони назвалися громадянами Гвінеї та Сенегалу.

Щодо всіх затриманих складено протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”. Щодо пособників – поінформовано Нацполіцію про можливі ознаки правопорушення за ст. 332 ККУ “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на одному із виробництв неподалік Збаража на Тернопільщині правоохоронці виявили двох нелегальних мігрантів з Китаю.