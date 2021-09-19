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За добу окупанти шість разів порушили режим “тиші”

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

За добу окупанти шість разів порушили режим “тиші”
Фото: pravda.com.ua

Протягом суботи, 18 вересня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу населеного пункту Новоселівка Друга противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм.

В напрямку Нью-Йорка російські найманці здійснили обстріли позицій українських захисників із станкових протитанкових гранатометів.

Біля Широкиного ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В бік Південного та Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосувавши дозволену Мінськими домовленостями зброю.

Станом на ранок неділі, 19 вересня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Російські окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Майорськ.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 17 вересня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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