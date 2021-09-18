Після виборів до Державної думи буде радикалізація Росії щодо України, – Гармаш

Після проведених Росією виборів до Державної думи відбудеться радикалізація політики Кремля щодо України.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

“На нас чекає радикалізація, ще більша конфронтація державних органів Росії, Держдуми зокрема, щодо України. Відповідно буде інформаційний ринок Росії налаштований ще більше проти України. Відповідно налаштовуватимуть населення проти України. І, напевне, Путіну для чогось це потрібно”, – сказав Гармаш.

На запитання, чи Володимир Путін використовує мешканців Донбасу, Гармаш відповів: "Так".

“Вони проголосують (жителі ОРДЛО – ред.) або ж за них намалюють так, як треба Путіну, звісно. А там монопольно агітація ведеться тільки за “Єдину Росію”. До речі, знову ж агітація – це виборча кампанія, вона відбувається на території України”, – сказав представник української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, вибори до Держдуми РФ почалися 17 вересня і триватимуть три дні. Росія дозволяє обиратися депутатам з Криму, який є окупованою українською територією, а також роздає свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі і заявляє, що вони зможуть проголосувати. Наприклад, у Ростовській області від "Єдиної Росії" балотуватиметься колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай. Всього в ОРДЛО, за попередніми даними, проживають близько 1,6 млн жителів, проте точних даних немає.

Міністерство закордонних справ України попередило, що ці вибори мають сумнівну легітимність, оскільки декілька округів розташовані на території окупованого Криму та міста Севастополя, а до голосування також допущені українські громадяни з окупованих районів Донецької і Луганської областей. Тому Україна запровадить санкції через проведення виборів у Державну думу на цих територіях.

Україна закликала іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій.