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Росія намагалася заблокувати в ООН питання окупованих територій України, - Кислиця

За словами дипломата, РФ підтримує свою позицію проти волі Генасамблеї ООН "лише за допомогою шантажу, залякування та утисків".

Росія намагалася заблокувати в ООН питання окупованих територій України, - Кислиця
Фото: Надано представництвом України при ООН

Російська Федерація виступила проти того, щоб Генеральна асамблея ООН розглядала пункт порядку денного щодо тимчасово окупованих територій України.

Про це на засіданні Генасамблеї Організації об'єднаних націй повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Зловісно символічно, що 17 вересня Російська Федерація знову відчайдушно виступає проти того, щоб цей наш демократичний орган розглядав пункт порядку денного щодо тимчасово окупованих територій України. Дозвольте мені нагадати всім у цій залі, чому: саме цього дня, 17 вересня 1939 року, виконуючи угоду між Гітлером і Сталіним, підписану їхніми міністрами закордонних справ у Москві менш ніж за 4 тижні до того, радянські війська вступили і окупували тодішній Схід Польщі. Отже, вторгнення в Польщу було продовжено вже в альянсі з нацистською Німеччиною, яке стало початком Другоі світової війни 1 вересня", - заявив Кислиця. 

Він нагадав, що сьогодні вранці російське МЗС у своєму акаунті в Twitter назвало окупацію Польщі "визвольним походом".

"Так ніколи і не перерізавши пуповину від Радянського Союзу, РФпродовжує залишатися генетичною копією своєї диявольської імперії-матері. Встановивши табличку з власною назвою в залі Ради Безпеки ООН всупереч Статуту ООН, зідно зі статею 23 якого (і ви можете це легко перевірити) Радянський Союз, а не Російська Федерація, РФ є постійним членом Ради Безпеки", - зауважив Кислиця.

За його словами, РФ підтримує свою позицію проти волі Генеральної Асамблеї “лише за допомогою шантажу, залякування та утисків”.

"І це включає її Генеральний комітет, де два дні тому лише двоє його членів підтримали Російську Федерацію", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН включила питання тимчасово окупованих територій України до порядку денного 76-ї сесії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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