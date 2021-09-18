Поліція Вашингтону та ФБР готуються до сьогоднішнього мітингу прихильників Трампа

Поліція Капітолію та правоохоронці Вашингтона готуються до мітингу прихильників колишнього президента США Дональда Трампа. Пікет відбудеться сьогодні, 18 вересня навколо Конгресу.

Про це пише Укрінформ.

Новий мітинг пройде під гаслом "Справедливість для J6" з вимогами звільнити людей, яким висунули офіційні звинувачення й заарештували за події 6 січня.

“Ми плануємо безпечне проведення заходу. Але існують певні загрози насильства”, - заявив начальник поліції Капітолію Том Мангер.

Він запевнив, що правоохоронці “мають чіткий план” для гарантування, що мітинг пройде мирно. Водночас у випадку загострення ситуації правоохоронці швидко зможуть локалізувати її, пообіцяв шеф поліції.

Комплекс Капітолію, де засідає американський Конгрес, обнесений високим парканом й бетонними блоками по широкому периметру, який охоплює, в тому числі паркову зону навколо. Вздовж огорожі будуть виставлені посилені наряди поліції.

Окрім того, правоохоронці виявляють потенційні джерела агресії ще до проведення заходу. Зокрема, ФБР та поліція відстежують активістів ультраправих рухів, які були причетні до штурму Капітолію 6 січня.

Нагадаємо, 6 січня біля Конгресу США відбулись масові акції протесту, які вилились у штурм будівли Капітоію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

Палата представників США звинуватила Дональда Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент. Втім Сенат США виправдав експрезидента.

У серпні через атаку на Капітолій на Трампа подали до суду семеро поліцейських.