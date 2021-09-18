США визнали, що їхній безпілотник вбив в Афганістані 10 цивільних осіб

США визнали, що в результаті удару безпілотника в Кабулі, за кілька днів до виведення американських військ з країни, загинуло 10 цивільних осіб.

Про це пише bbc.com.

Розслідування Центрального командування США встановило, що внаслідок удару загинули гуманітарний працівник і дев'ять членів його сім'ї, зокрема семеро дітей. Молодшій дитині, Сумає, було всього два роки.

За словами генерала Кеннета Маккензі, американська розвідка відстежувала машину гуманітарного працівника протягом восьми годин, вважаючи, що вона була пов'язана з місцевим відділенням угруповання Ісламської держави.

Автомобіль помітили на території, пов'язаній з ІД, і його рух відповідав іншим розвідувальним даним про плани терористичної групи з нападу на аеропорт Кабула.

У якийсь момент безпілотник побачив, як люди завантажують в багажник автомобіля щось на кшталт вибухівки, але це виявилися ємності з водою.

Удар стався, коли Замайрі Акмаді під'їхав до свого будинку за 3 км від аеропорту.

Після удару з дрона пролунав другий вибух, який, за першими заявами американців, доводив, що в автомобілі справді була вибухівка. Однак пізніше розслідування показало, що, найімовірніше, це вибухнув балон з пропаном поруч з авто.

Один з убитих, Ахмад Насер, був перекладачем в збройних силах США. Інші жертви раніше працювали в міжнародних організаціях і мали візи, що дозволяли їм в'їзд в США. Відомо, що вони чекали підтвердження на евакуацію з Афганістану.

Генерал Маккензі назвав цей удар “трагічною помилкою”. Жахливі наслідки прорахунку збройних сил США викликали питання про точність майбутніх контртерористичних операцій в Афганістані, коли американці більше не будуть у країні.

Катастрофа також продемонструвала жахливі людські жертви війни, яка протягом останнього часу велася переважно з повітря.

Нагадаємо, наприкінці серпня американські військові у неділю, 29 серпня, завдали авіаудару по автомобілю зі смертником "Ісламської держави" в Кабулі, який збирався влаштувати теракт в районі аеропорту, де продовжується евакуація.