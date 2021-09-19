Завтра у більшості областей України дощитиме

Сухо буде лише на півдні.

У понеділок, 20 вересня в Україні падатиме невеликий дощ, лише у південних областях без опадів.

Про це Український гідрометеорологічний центр повідомив у соцмережі Facebook.

“Циклон вже відступатиме за межі України, спричинюючи перехід вітру від південно-західного на північно-західний, з чим буде пов'язаний затік більш холодного північного повітря”, – йдеться у повідомленні.

Це спричинить поступове зниження температури повітря у наступні дні. Також вологе повітря буде знижувати нічну видимість, і призведе до утворення локальних туманів під ранок, особливо на сході країни.

Вітер переважатиме західних напрямків.

Температура вночі становитиме 4-9° тепла, вдень 8-13°, у південних та східних областях – вночі 7-12°, вдень 15-20°.

Києву вранці та вдень прогнозують невеликий дощ, вітер західних напрямків – 7-12 м/с. Температура вночі буде 6-9°, вдень –10-13°.