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Скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, – прем’єр Франції

Франція відкликає своїх послів в США і Австралії для консультацій в знак протесту проти оборонної угоди, яку уклали дві країни спільно з Великою Британією.

Скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, – прем’єр Франції
Фото: EPA/UPG

Скандал поміж Францією та Австралією через розірвання угоди щодо підводних човнів матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, пише "Європейська правда" із посиланням на ЗМІ.

Він зазначив, що НАТО на прохання президента республіки (Французької, – ред.) ініціювало обговорення основ Альянсу. “На наступному саміті НАТО в Мадриді відбудеться кульмінація нової стратегічної концепції. Очевидно, що те, що щойно сталося, буде враховано”, – сказав Ле Дріан.

Водночас міністр наголосив, що скандал із відмовою Австралії від контракту з Францією не спричинить виходу країни з НАТО.

“Але разом з тим Європа повинна озброїтися своїм стратегічним компасом, і це буде під відповідальністю Франції в першій половині 2022 року”, – додав він, маючи на увазі головування Франції в Європейському Союзі з 1 січня.

Він нагадав, що Франція відкликає своїх послів в США і Австралії для консультацій в знак протесту проти оборонної угоди, яку уклали дві країни спільно з Великою Британією.

За його словами, це рішення було прийняте через “серйозну кризу”. “Була брехня, була подвійність, було серйозне порушення довіри, було зневага”, – заявив він.

Міністр також нагадав, що американці вирішили вивести війська з Афганістану без консультацій з союзниками, а тепер виникла проблема з підводними човнами. “Якщо європейці не відчувають, що для того, щоб залишитися в історії, вони повинні об'єднатися і разом захищати власні інтереси, тож їхня доля бути абсолютно розрізненими”, – сказав він.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон відкинув звинувачення щодо відмови від контракту з Францією, пише reuters.com.

Так, Австралія була занепокоєна через те, що підводні човни класу Attack могли не відповідати стратегічним інтересам країни. За словами прем’єра, австралійський уряд озвучував ці занепокоєння Парижу протягом останніх місяців.

“Це питання, яке я сам порушив кілька місяців тому, і ми продовжували його обговорення, зокрема з міністрами оборони та іншими”, – сказав Моррісон на брифінгу.

Він додав, що розуміє розчарування Франції, однак не шкодує про дії Австралії, тому що на першому місці – національні австралійські інтереси.

Нагадаємо, у 2016 році Франція підписала з Австралією контракт на $56 мільярдів на програму ударних підводних човнів. Пізніше терміни реалізації контракту відкладали, але в червні 2021 року Моррісон заявив, що проєкт знову став актуальним. Сума контракту до того часу зросла до $90 млрд.

Однак 15 вересня США, Австралія і Великобританія заявили про створення оборонного альянсу AUKUS. Сторони домовилися про тісну співпрацю у сфері оборони й безпеки, в рамках якої Австралія вперше в історії побудує підводні човни з ядерними силовими установками – через занепокоєння зростанням військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Атомні підводні човни будуватимуть в Аделаїді – місті на півдні Австралії. Моррісон запевнив, що Австралія, як і раніше, не матиме ядерної зброї.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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