Партія "Єдина Росія" перемогла на виборах до Державної думи Російської Федерації і зберегла в новому складі парламенту конституційну більшість.

Дані сайту ЦВК Росії свідчать, що правляча партія набирає приблизно 315-320 мандатів. Це трохи менше, ніж у попередньому скликанні Думи, але зберігає за нею можливість ухвалювати будь-які рішення, не озираючись на інші партії.

Після підрахунку 90% протоколів "Єдина Росія" отримує 49,47% крісел у Держдумі по федеральному округу. За нею йде Комуністична партія РФ з 19,41%, ЛДПР Жириновського - з 7,50%, "Справедлива Росія - Патріоти - За правду" (СПРЗ) - з 7,37%.

Також до Думи проходить "новачок" - партія "Нові люди", яка наразі отримує 5,42% голосів. Цю партію створив засновник Faberlic Олексій Нечаев, але її пов'язують з Кремлем та наближеними до Путіна братами Ковальчуками.

Якщо вона все-таки подолає 5%-ий прохідний бар'єр, російський парламент стане п'ятипартійним.

Крім того, після підрахунку 90% протоколів ДВК по одномандатних округах "Єдина Росія" отримує 199 місць у парламенті, в дев'яти округах лідирують представники КПРФ, в восьми - кандидати від СПРЗ.

Партії ЛДПР, "Родина", "Партія Росту" і "Громадянської платформи" матимуть по одному мандату. Також у Думу проходять п'ять самовисуванців.

Вибори в Держдуму VIII скликання відбуваються в РФ за змішаною системою - 225 депутатів обираються за партійними списками, 225 - за одномандатними округами.

Голосування відбувалося протягом 17-19 вересня. Наразі підрахунок голосів триває.

Україна планує визнати ці вибори нелегітимними.

По-перше, Росія проводить вибори на окупованій території Криму і Севастополя, обираючи там загалом 229 депутатів, тобто більшість від конституційного складу Держдуми (225 по списках і 4 - по округах). А по-друге, на цих виборах також голосували мешканці окупованих районів Донбасу. Раніше в Росії заявили, що 150 тисяч жителів ОРДЛО проголосували на виборах до Держдуми.