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"Талібан" наказав жінкам, які працюють у Кабулі, сидіти вдома ​"до нормалізації ситуації"

Нова влада пообіцяла, що зарплату їм платитимуть.

"Талібан" наказав жінкам, які працюють у Кабулі, сидіти вдома ​"до нормалізації ситуації"
Фото: wordpress.com

Призначений талібами мер Кабула Хамдулла Номані наказав жінкам, які працюють в муніципалітеті столиці Афганістану, не виходити на роботу. Винятки можливі лише за умови, що їхню роботу не можуть виконувати чоловіки.

Мер заявив, що рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, "визнав за необхідне на якийсь час припинити роботу жінок", передає ВВС.

За словами Номані, близько третини із 3 тис. муніципальних співробітників у Кабулі - жінки, і в деяких випадках вони можуть продовжувати працювати. Але таких випадків буде, ймовірно, небагато.

"Наприклад, це стосується жінок, які працюють у міських жіночих туалетах, куди чоловікам заходити заборонено. Але щодо тієї роботи, яку чоловіки можуть виконувати, ми попросили [жінок] залишатися вдома, поки ситуація не нормалізується. Їм будуть продовжувати платити зарплату", - розповів мер Кабула.

Нагадаємо, протягом останніх 20 років афганські жінки домоглися повернення низки основних прав, але зараз їхні здобутки опинилися під загрозою. Лідери "Талібану" обіцяли підлаштовуватися до змін в Афганістані, однак дії бойовиків дедалі більше не відповідають обіцянкам.

Нещодавно стало відомо, що жінки в Афганістані зможуть продовжити навчання в університетах, зокрема в аспірантурі, але класи розділятимуть за ознакою статі та обов'язковим буде ісламський одяг.

Також таліби закрили міністерство у справах жінок і замінили його міністерством доброчесності, яке колись дотримувалося строгих релігійних доктрин.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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