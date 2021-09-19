У Росії заявили, що 150 тисяч жителів ОРДЛО проголосували на виборах до Держдуми

Голосування на Донбасі стало наймасштабнішим за кордоном.

Понад 150 тисяч жителів тимчасово окупованих територій Донбасу з російськими паспортами проголосували дистанційно на виборах до Державної думи Російської Федерації.

Про це повідомив голова комісії РПЛ з міжнародного співробітництва в галузі прав людини Кирило Вишинський, передає російське агентство ТАСС.

За словами Вишинського, це приблизна цифра, оскільки якась частина людей, що живуть у "ДНР" і "ЛНР" й отримали паспорти РФ, "раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи змогу голосувати не лише за федеральні партійні списки, а й за місцевих кандидатів".

Як наголосив Вишинський, голосування на Донбасі стало наймасштабнішим за кордоном.

"Там величезна кількість людей - понад 650 тис. уже є громадянами РФ, отримали паспорти", - сказав він.

Крім того жителі Донбасу могли проголосувати на 15 виборчих дільницях у Ростовській області. За словами члена РПЛ, протягом трьох днів було організовано понад 1,4 тис. рейсів з окупованих РФ територій Донбасу - приблизно 800 з "ДНР" і 600 з "ЛНР".

Вибори до Держдуми РФ почалися 17 вересня. Росія дозволяє обиратися депутатам з Криму, який є окупованою українською територією, а також роздає свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі. За даними Радіо Свобода, останній день голосування у Держдуму Росії триває на тлі масових порушень.

У Ростовській області від "Єдиної Росії" балотується колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай.

Всього в ОРДЛО, за попередніми даними, проживають близько 1,6 млн жителів, проте точних даних немає.

Міністерство закордонних справ України попередило, що ці вибори мають сумнівну легітимність, Україна запровадить санкції через проведення виборів у Державну думу на цих територіях.

Російські ЗМІ повідомили, що у Ростовській області Росії деяким виборцям, які приїхали голосувати окупованих територій Донбасу, видавали російські паспорти прямо перед дільницею.

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що після проведених Росією виборів до Державної думи відбудеться радикалізація політики Кремля щодо України.