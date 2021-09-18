Борги із зарплат перевищили 4 млрд грн, військовим заборгували 1,5 млрд грн, – Порошенко

В Україні недолуга економічна політика, через яку інфляція вийшла з-під контролю і вже має двозначний показник, спричинила зростаня заборгованості із виплати заробітної плати.

Про це у Дніпрі під час виступу на Форумі «Від фундаменту державності до України майбутнього» заявив лідер партії «Європейська Солідарність, п’ятий Президент Петро Порошенко.

«Інфляція вирвалася з-під контролю. А це призвело до того, що в країні є величезні суми заборгованості з виплати заробітної плати. Подивіться, в достатньо важкому 2018-му році її було 2,8 млрд, а сьогодні сума заборгованості перестрибнула 4 мільярди», – наголошує Петро Порошенко.

За його словами, 1,5 млрд грн нинішня влада вже заборгувала українській армії.

«Два роки – з 2019 року, з нашої каденції вони не підвищували грошове забезпечення. А сьогодні не виплачують навіть те, що нараховують. Не виплачують на оздоровлення. Три місяці заборгованість з компенсації за найм житла. Зупинені будівництва гуртожитків», – констатує Порошенко.

Він додав, що 330 мільйонів гривень “заборгували лікарям, які мають виходити на передову, для того щоб боронити українців і їх життя від ковіду”.

Порошенко нагадав, що з 2014 до 2019 року зарплата в Україні зросла майже утричі – і мінімальна, і середня.

«Ми свого часу знизили в 2 рази податкове навантаження на зарплату, скоротивши до 22% єдиний соціальний внесок і збільшивши надходження до Пенсійного фонду, тому що люди повірили. У 2015-2016 роках ми запровадили автоматичне повернення ПДВ», – нагадав Порошенко.

«У нас виходило забезпечити зростання економіки. ВВП, коли я прийняв країну, був 1 трлн 365 млрд грн. В 2019 році це було 3 трлн 500 млрд грн. Майже в три рази. Це – статистика. Подивіться доходи бюджету. В 2015 році надходження бюджету складали 456 млрд. В 2019 році – 1 трлн 300 млрд. В три рази ми збільшили надходження бюджету за рахунок детінізації і боротьби з корупцією. Цифри кажуть краще, ніж брехливі повідомлення фейкових новин олігархічних телеканалів», – додав Порошенко.

Він зазначив, що європейські стандарти життя передбачають демократію, верховенство права і високий рівень доходів громадян. Порошенко наголосив, що «Європейська Солідарність» закликає терміново за рахунок коштів МВФ виплатити 13-ту пенсію, суттєво збільшити видатки на субсидії, погасити зарплатні борги перед військовими та лікарями. Відповідний законопроект вже зареєстрований у парламенті.

«Забезпечте зростання. Зробіть так, щоб люди зростання ВВП відчували на власній кишені. Це те, що сьогодні потребує в першу чергу український народ, і ми знаємо, як це зробити», – резюмує лідер «Європейської Солідарності».