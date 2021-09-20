Національна стратегія: запровадження програм ранньої діагностики раку

Щороку в Україні понад 80 тисяч людей помирає від раку, а кількість хворих з онкологією збільшується на 140 тисяч осіб. На офіційному обліку у канцер-реєстрі перебуває понад мільйон українців. За темпами розповсюдження онкохвороб серед вікової групи від 30 до 69 років Україна посідає друге місце у Європі.

Фото: youngcancersurvivor.com

Ці страшні цифри – наслідок відсутності сучасної системи профілактики та раннього виявлення раку. В Україні, на відміну від провідних держав, у половині випадків починають лікувати пацієнтів на пізніх стадіях хвороби, коли шанс на одужання значно менший.

За 2020 рік у 46% від усіх захворювань злоякісні новоутворення були виявлені на І-ІІ стадії. На ІІІ стадії – 18%, на IV – 20%. Кожній третій пацієнт дізнається про рак, коли лікування є вкрай дорогим, складним і менш ефективним.

Щороку з бюджету виділяють понад 1 млрд на лікування раку та більше 2 млрд на закупівлю медичних препаратів супроводу. Якщо не створити сучасну систему ранньої діагности – з кожним роком нам доведеться лише збільшувати ці видатки.

Минулого року Комітет виступив одним із організаторів слухань у парламенті з цієї проблеми. За підсумками обговорення Верховна Рада ухвалила постанову щодо організації боротьби з онкологічними захворюваннями. На базі напрацьованих Комітетом рекомендацій у МОЗ розробили Національну стратегію по боротьбі з раком.

Нещодавно Міністерство оприлюднило для громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання Національної стратегії здійснення контролю за онкологічними захворюваннями на період до 2030 року».

Основні завдання, які передбачає Нацстратегія:

- Профілактика онкозахворювання шляхом системного інформування населення про ризик виникнення злоякісних новоутворень, популяризація здорового способу життя;

- Проведення профілактичних медичних оглядів людей з груп ризику розвитку раку;

- Забезпечення раннього виявлення онкозахворювань;

- Забезпечення якісних, доступних медичних послуг для пацієнтів з раком;

- Запровадження скоординованої системи діагностики та лікування злоякісних новоутворень у дітей;

- Забезпечення якісної та доступної психологічної підтримки на всіх етапах діагностики та лікування;

- Удосконалення Національного канцер-реєстру з метою відстеження динаміки та оцінки результатів заходів по боротьбі з раком.

У стратегії вказані шляхи реалізації цих завдань. Наприклад, щодо пункту про ранню діагностику передбачено наступне: запровадження сучасних підходів до діагностики онкозахворювань, доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів, забезпечення розвитку трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дорослим та дітям, розвиток комплексного лікування для підвищення ефективності та скорочення часу від моменту виявлення симптомів до встановлення діагнозу.

Більш детально заходи виконання стратегії вказані в операційному плані на 2022-2024 роки. Зокрема заплановано проведення навчального курсу для сімейних лікарів щодо діагностики онкозахворювань, оновлення та розробка нових галузевих стандартів, запровадження програм ранньої діагностики раку, залучення інвесторів до оновлення матеріально-технічної бази онкологічних центрів. Фактично це «дорожня карта» для МОЗ заходів у галузі онкології до 2024 року.

Одночасно на законодавчому рівні Комітет продовжить створювати додаткові можливості для забезпечення медичних закладів більш сучасним обладнання та препаратами для лікування онкології.

Зокрема, розроблений та внесений на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 5736 «Про ліки зі співчуття». Ми плануємо спростити механізм взаємодії з провідними світовими виробниками медичних препаратів, які готові надавати українським пацієнтам інноваційні ліки, що перебувають на етапі клінічних випробувань.

Готується до другого читання законопроєкт № 4662 «Про договори керованого доступу». Прийняття документу значно спростить для наших закупівельників процедуру закупки за доступною ціною дороговартісних інноваційний лікарських засобів, в тому числі, і для лікування раку.