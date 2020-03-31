Лікування пацієнтів на рак під час боротьби з епідемію COVID-19. Італійський досвід

Фото: EPA/UPG Лікарня San Giovanni Bosco, Турин, 27 березня 2020

Увесь світ зіштовхнувся з епідемією нового бета-коронавірусу, який призводить до розвитку важкого гострого респіраторного синдрому коронавірусу-2 (SARSCoV-2 [COVID-19]). У Європі Італія стала центром епідемії. Станом на 16 березня 2020 року в Італії спостерігалося швидке поширення інфекції серед населення, що призвело до 2158 (9.35%) смертей серед 23 073 пацієнтів з позитивними випадками з 137 962 обстежених людей. На початковій фазі пандемії в Італії обстежували пацієнтів з симптомами та без них. Пізніше, з моменту імплементації тотального карантину у країні було обстежено лише пацієнтів, які потрапили до лікарні із симптомами. Пацієнти з легкими або відсутніми симптомами були скеровані на домашній карантин без тестування. На жаль, саме серед них було зареєстровано 10197 (44.19%) випадків вже удома. Станом на 16 березня кількість хворих на COVID-19, які знаходилися у відділенні інтенсивної терапії становило 1851 (8%). У регіоні Ломбардія, було виявлено 10 861 позитивних випадків із 45 565 обстежених. З них 6171 (56%) госпіталізовані із симптомами, а 823(7.6%) - у відділення інтенсивної терапії з приводу гострого респіраторного дистрес-синдрому, загалом 6 994 (64%) пацієнтів, які надійшли до лікарні.

На 24 лютого 2020 року у регіоні Ломбардія, епіцентрі спалаху інфекції, через інфекцію COVID-19 померло 1420 пацієнтів. В Італії рівень летальності був вищий у літніх людей та пацієнтів із супутніми захворюваннями. Більшість позитивних пацієнтів на COVID-19 не мали жодних симптомів або хвороба проявлялась у легкій формі. Приблизно половина з них потребувала госпіталізації для моніторингу або згодом, підтримки дихальної функції шляхом субінтенсивної терапії з постійним позитивним тиском у дихальних шляхах (CPAP). Серед госпіталізованих пацієнтів понад 15% потребували спеціальної терапії (СРАР), що стало безпрецедентним для відділення інтенсивної терапії.

Фото: EPA/UPG Лікарня San Giovanni Bosco, Турин, 27 березня 2020

Менш ніж за 3 тижні коронавірус призвів до перевантаження системи охорони здоров’я по всій півночі Італії. У Мілані було прийнято рішенні організувати мобільну лікарню у виставковому центрі «Фієра Мілано» на 600 ліжок для оглядових кабінетів та палат для легких та помірних випадків захворювання (50% ліжок інтенсивної терапії та 50% CPAP як блок підтримки). 11 березня 2020 р. всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила пандемію COVID-19. В Італії це ситуація стала насправді надзвичайною та безпрецедентною для системи охорони здоров'я. Досвід Італії має підвищити рівень обізнаності в усьому світі. Кожна країна повинна бути готова до проведення надзвичайних заходів щодо обмеження поширення вірусних захворювань, впровадження та розширення можливостей інтенсивної терапії, забезпечення відповідною кількістю персоналу для догляду та лікування нових потенційних пацієнтів.

На жаль, на даний момент незначна кількість даних про стан хворих на злоякісні пухлини під час епідемій COVID-19. В одному ретроспективному досліджені був проведений аналіз 1572 випадків COVID-19 та серед яких автори визначили 18 онкологічних хворих. Пацієнтів на рак мали більший ризик розвитку важких ускладнень (відсоток пацієнтів, які госпіталізувалися до відділення інтенсивної терапії та потребували інтубації та вентиляції легень або помирали) порівняно з пацієнтами без онкологічних захворювань - 7 (39%) з 18 пацієнтів проти 124 (8%) з 1572 пацієнтів. Більше того у пацієнтів, які пройшли хіміотерапію або були оперовані протягом останнього місяця, ризик важких ускладнень був значно вищим - 3 (75%) з 4 пацієнтів, ніж у тих, хто не отримував хіміотерапію або не був оперований - 6 (43%) з 14 пацієнтів.

Фото: EPA/UPG

Лікування пацієнтів на злоякісні пухлини під час епідемії COVID-19

У регіоні Ломбардія проживає понад 10 мільйонів людей, захворюваність на рак становить 535 на 100 000 населення. У цьому регіоні зосереджені найбільші онкологічні центри Італії. Тому як італійці збиралися лікувати хворих на рак під час пандемії COVID-19 і стало головним питанням для лікарів-онкологів, які працюють в цьому регіоні. МОЗ Італії було зроблено кілька кроків у напрямку вирішення цієї проблеми.

По-перше, в обов’язковому порядку було впроваджено засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) для медичних працівників та суворе дотримання заходів профілактики та контролю потенційної інфекцій у медичних закладах для зменшення ризику її передачі. По-друге, для подолання епідемії та догляду за хворими на рак було окремо виділено відповідні ресурси для лікарень та їх працівників.

У регіоні Ломбардія було визначено новий клінічний шлях для хворих на рак. Елективну онкологічну медичну допомогу було спростовано. Таким чином вдалося збільшити кількість медичного персоналу та розширити кількість закладів для пацієнтів із онкологічними захворюваннями. У Мілані було визначено два комплексних онкологічних центри, державний та приватний, а також кілька спеціалізованих відділень, придатних для розбудови периферичної мережі [7]. Периферична мережа допомогла розмежувати хворих на рак від хворих на COVID-19 з метою їх подальшого скерування у відповідні спеціалізовані центри. Державні та приватні установи об’єднали робочу силу та централізували керівництво для ефективних координаційних дій.

8 березня 2020 року було прийнято Резолюцію обласної ради, що забезпечило реорганізацію мереж центральних лікарень та їх периферичних малих філіалів за допомогою яких пацієнти скеровувалися у спеціалізовані центри. Резолюція мала на меті забезпечити безперервність надання медичної допомоги та догляду за хворими на рак враховуючи основні види лікування та у той же час збільшити можливості для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Фото: EPA/UPG

Реорганізація допомоги хворим на рак під час епідемії COVID-19.

Як визначали пріоритетність надання медичної допомоги хворим на рак під час епідемії COVID-19? Національна система охорони здоров’я Італії визначила “пріоритетні шляхи” для пацієнтів із раком. Було сформовано дві групи пацієнтів: група А це пацієнти, які на момент епідемії не отримували терапії” (А), такі які закінчили лікування або знаходилися під спостереженням, група (В) - пацієнти, які на даний момент проходять спеціальне лікування (хірургічне, неоад’ювантна/ад’ювантна терапія), паліативне лікування, лікування рецидиву або метастазів). Пацієнти з встановленим онкологічним захворюванням (В) мають право на операцію, хіміотерапію та / або променеву терапію, таргетну терапію, ендокринну терапію та імунотерапію (ад'юванті або паліативну у разі метастазів).

Таблиця 1. Шлях пацієнтів для лікування в умовах епідемії COVID-19

Для усіх пацієнтів (групи А та В) було проведено інформування за допомогою реклами у соціальних мережах та персональних телефонних дзвінків.

Надано такі поради:

• уникати місць з великою кількістю людей;

• носити ЗІЗ, коли прямуєте до лікарні для відвідування та лікування;

• ретельно мити руки згідно рекомендаціям ВООЗ;

• обмежити контакту з друзями та родичами із симптомами COVID-19 або з тими, хто проживає в ендемічних зонах;

• Зберігати дистанцію з усіма людьми, щоб захистити себе та інших.

Для пацієнтів, які знаходяться у фазі активного лікування (група В), які проживають в епідемічних зонах або ні, було визначено спеціальні шляхи госпіталізації та спеціального лікування. У районі Ломбардії були визначені чотири центральні онкологічні центри, де скеровувалися пацієнти для отримання хірургічного або хіміотерапевтичного/променевого лікування, таргетної терапії та імунотерапії. Пацієнти, яким необхідно проведення хірургічного лікування користувалися пріоритетною госпіталізацією. Центри які концентрували онкопацієнтів мали гарантувати відповідний діагностично-терапевтичний шлях, який знижував ризик зараження COVID-19 для всіх пацієнтів.

Амбулаторні відвідування хворих на рак необхідно було мінімізувати. Щоб зменшити відвідування лікарні пацієнтам які отримують пероральну хіміотерапію/таргетну/імунну терапію організовано постачання ліків за місцем проживання щонайменше на 3 курси при умові дистанційного контролю прийому та токсичності. Контроль аналізів та забір крові для цих пацієнтів забезпечити через місцеві лабораторії, поруч із домом.

Також було впроваджено послуги телемедицини. Практично всі подальші поточні візити було спростовано. Організоване більш інтенсивне спостереження під час лікування пацієнтів з раком легенів або після операцій на легені, пацієнтів літнього віку та пацієнтів з іншими супутніми захворюваннями. Були вжиті інтенсивні протиепідемічні заходи, щоб уникнути поширення внутрішньолікарняної інфекції. Особливо важливо встановити суворий моніторинг та безпечну процедуру перевірки для оцінки будь-яких симптомів COVID-19 та за необхідності провести термінову госпіталізацію.

Фото: EPA/UPG

З метою регулювання безпечного поступлення хворих до спеціалізованих медичних центрів, ми створили контрольно-пропускні пункти для раннього виявлення потенційно інфікованих осіб. Клінічний персонал, відповідальний за зону пропуску, пройшов навчання та отримав одяг ЗІЗ. Пацієнтів з підозрою на COVID-19 необхідно якнайшвидше ізолювати у окремий спеціалізований бокс для проведення подальшої діагностики COVID-19 згідно інструкцій з інфекційного контролю ВООЗ (доступні на веб-сайти ВООЗ).

Після відповідної перевірки та у разі встановлення активного COVID-19 при умові потреби у інтенсивної терапії пацієнтів необхідно скерувати у спеціалізовані і лікарні з відповідним медичним обладнанням. Усі заходи в Італії здійснювались шляхом концентрації ресурсів та проведення експертних консультацій для зниження рівня летальності хворих на рак та підвищення рівня їх вилікування. Італія застосувала стратегію боротьби з інфекцією COVID-19, орієнтуючись на чотири фактори: пацієнти, експерти, ресурси та лікування.