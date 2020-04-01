За сутки число заболевших коронавирусом в мире выросло более чем на 70 000

За этот же период выздоровели около 12 000 пациентов.

По состоянию на 1 апреля, количество заболевших коронавирусом в мире выросло до 859 556 человек. Из них умерли более 42 300, а успешно выздоровели - 178 300.

На первом месте по количеству заболевших COVID-19 - США, где этот диагноз установили свыше 189 500 пациентам. На втором месте Италия - там заболели более 105 000. Третье место занимает Испания, где заболело более 95 000 человек. Об этом говорится в данных онлайн-карты Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию о количестве новых случаев заболевания из официальных источников разных стран.

Китай находится на четвертом месте по количеству заболевших коронавирусом - свыше 82 000.

На первом месте по смертности от COVID-19 находится Италия, где умерли более 12 000 человек. В Испании погибли свыше 8400, во Франции - более 3500, в китайской провинции Хубэй - 3187 человек.

Лидером по выздоровлению является Китай - там коронавирус побороли более 76 000. На втором месте Испания (19 259), на третьем - Германия (16 100). Италия находится на четвертом месте - там выздоровели более 15 000 пациентов с диагнозом COVID-19.

В Украине подтверждены 645 случаев заболевания коронавирусом. 17 человеку умерли, а 10 пациентов успешно побороли болезнь.

Напомним, что сутки назад, по состоянию на утро 31 марта, в мире было диагностировано 786 228 случаев заражения коронавирусом. Победили болезнь 166 041 человек, 37 820 - скончались. Таким образом, за сутки вылечились около 12 000 пациентов.