В Україні від коронавірусу зробили понад 11,4 млн щеплень

В Україні у суботу, 18 вересня від короновірусу було щеплено 58 605 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 34 743 людини, повністю імунізовані – 23 862 людини.

Протягом доби працювали: 433 мобільні бригади, 1 649 пунктів щеплення і 357 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 282 898 людей, з них отримали одну дозу – 6 282 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 137 923 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 11 420 819 щеплень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я дозволило комбінування мРНК-вакцин Moderna та Pfizer/BioNTech.

Раніше провідна науковиця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан порадила не змішувати і не комбінувати вакцини від коронавірусу різних виробників. Вона назвала це "небезпечною тенденцією", оскільки наразі дуже мало даних про вплив міксування препаратів на здоров'я.