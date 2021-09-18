За добу в Україні зафіксовано понад 6 тисяч нових випадків ковіду

За п'ятницю, 17 вересня в Україні зафіксовано 6234 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 719 осіб, одужало 1 763 особи.
Летальних випадків – 79.
За добу методом ПЛР протестовано 35 713 осіб, методом ІФА – 9 235 і експрес-тестами – 27 526 осіб.
Розподіл випадків COVID-19 у регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2344398
|
6234
|
54829
|
79
|
2230306
|
1763
|
м. Київ
|
229918
|
416
|
5330
|
5
|
219121
|
110
|
Вінницька
|
74047
|
133
|
1746
|
0
|
70726
|
47
|
Волинська
|
63984
|
209
|
1218
|
1
|
61450
|
35
|
Дніпропетровська
|
142273
|
434
|
4761
|
2
|
133739
|
103
|
Донецька
|
96369
|
272
|
2532
|
3
|
91501
|
220
|
Житомирська
|
91750
|
215
|
1858
|
2
|
87932
|
49
|
Закарпатська
|
63056
|
44
|
1621
|
2
|
60806
|
0
|
Запорізька
|
109322
|
260
|
2555
|
5
|
104313
|
2
|
Івано-Франківська
|
89539
|
206
|
2149
|
1
|
85809
|
60
|
Київська
|
131446
|
207
|
2831
|
1
|
126417
|
65
|
Кіровоградська
|
21321
|
40
|
878
|
0
|
20047
|
18
|
Луганська
|
30775
|
246
|
1040
|
3
|
27380
|
99
|
Львівська
|
144380
|
585
|
3775
|
5
|
135559
|
61
|
Миколаївська
|
71983
|
106
|
1904
|
6
|
69260
|
32
|
Одеська
|
148412
|
399
|
3154
|
6
|
140494
|
132
|
Полтавська
|
80383
|
176
|
1914
|
3
|
77223
|
31
|
Рівненська
|
82182
|
179
|
1235
|
2
|
79374
|
105
|
Сумська
|
80849
|
170
|
1386
|
4
|
78170
|
70
|
Тернопільська
|
73721
|
219
|
1255
|
1
|
70442
|
72
|
Харківська
|
157205
|
761
|
3795
|
12
|
147594
|
84
|
Херсонська
|
39664
|
127
|
1280
|
4
|
36586
|
85
|
Хмельницька
|
92513
|
160
|
1965
|
3
|
88480
|
98
|
Черкаська
|
84523
|
211
|
1338
|
0
|
81589
|
37
|
Чернівецька
|
85060
|
298
|
1914
|
8
|
79292
|
92
|
Чернігівська
|
59723
|
161
|
1395
|
0
|
57002
|
56
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 344 398 осіб, одужало 2 230 306 осіб, зафіксовано летальних випадків – 54 829 і проведено 12 448 211 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, 16 вересня в Україні зафіксовано 6624 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано за добу 1 568 осіб, 99 пацієнтів померли. Одужало 1 914 осіб.