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За добу в Україні зафіксовано понад 6 тисяч нових випадків ковіду

Летальних випадків – 79.

За п'ятницю, 17 вересня в Україні зафіксовано 6234 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 719 осіб, одужало 1 763 особи.

Летальних випадків – 79.

За добу методом ПЛР протестовано 35 713 осіб, методом ІФА – 9 235 і експрес-тестами – 27 526 осіб.

Розподіл випадків COVID-19 у регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2344398

6234

54829

79

2230306

1763

м. Київ

229918

416

5330

5

219121

110

Вінницька

74047

133

1746

0

70726

47

Волинська

63984

209

1218

1

61450

35

Дніпропетровська

142273

434

4761

2

133739

103

Донецька

96369

272

2532

3

91501

220

Житомирська

91750

215

1858

2

87932

49

Закарпатська

63056

44

1621

2

60806

0

Запорізька

109322

260

2555

5

104313

2

Івано-Франківська

89539

206

2149

1

85809

60

Київська

131446

207

2831

1

126417

65

Кіровоградська

21321

40

878

0

20047

18

Луганська

30775

246

1040

3

27380

99

Львівська

144380

585

3775

5

135559

61

Миколаївська

71983

106

1904

6

69260

32

Одеська

148412

399

3154

6

140494

132

Полтавська

80383

176

1914

3

77223

31

Рівненська

82182

179

1235

2

79374

105

Сумська

80849

170

1386

4

78170

70

Тернопільська

73721

219

1255

1

70442

72

Харківська

157205

761

3795

12

147594

84

Херсонська

39664

127

1280

4

36586

85

Хмельницька

92513

160

1965

3

88480

98

Черкаська

84523

211

1338

0

81589

37

Чернівецька

85060

298

1914

8

79292

92

Чернігівська

59723

161

1395

0

57002

56

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 344 398 осіб, одужало 2 230 306 осіб, зафіксовано летальних випадків – 54 829 і проведено 12 448 211 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, 16 вересня в Україні зафіксовано 6624 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано за добу 1 568 осіб, 99 пацієнтів померли. Одужало 1 914 осіб.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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