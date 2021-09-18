За добу в Україні зафіксовано понад 6 тисяч нових випадків ковіду

За п'ятницю, 17 вересня в Україні зафіксовано 6234 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 719 осіб, одужало 1 763 особи.

Летальних випадків – 79.

За добу методом ПЛР протестовано 35 713 осіб, методом ІФА – 9 235 і експрес-тестами – 27 526 осіб.

Розподіл випадків COVID-19 у регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2344398 6234 54829 79 2230306 1763 м. Київ 229918 416 5330 5 219121 110 Вінницька 74047 133 1746 0 70726 47 Волинська 63984 209 1218 1 61450 35 Дніпропетровська 142273 434 4761 2 133739 103 Донецька 96369 272 2532 3 91501 220 Житомирська 91750 215 1858 2 87932 49 Закарпатська 63056 44 1621 2 60806 0 Запорізька 109322 260 2555 5 104313 2 Івано-Франківська 89539 206 2149 1 85809 60 Київська 131446 207 2831 1 126417 65 Кіровоградська 21321 40 878 0 20047 18 Луганська 30775 246 1040 3 27380 99 Львівська 144380 585 3775 5 135559 61 Миколаївська 71983 106 1904 6 69260 32 Одеська 148412 399 3154 6 140494 132 Полтавська 80383 176 1914 3 77223 31 Рівненська 82182 179 1235 2 79374 105 Сумська 80849 170 1386 4 78170 70 Тернопільська 73721 219 1255 1 70442 72 Харківська 157205 761 3795 12 147594 84 Херсонська 39664 127 1280 4 36586 85 Хмельницька 92513 160 1965 3 88480 98 Черкаська 84523 211 1338 0 81589 37 Чернівецька 85060 298 1914 8 79292 92 Чернігівська 59723 161 1395 0 57002 56

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 344 398 осіб, одужало 2 230 306 осіб, зафіксовано летальних випадків – 54 829 і проведено 12 448 211 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, 16 вересня в Україні зафіксовано 6624 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано за добу 1 568 осіб, 99 пацієнтів померли. Одужало 1 914 осіб.