Організатори зимової Олімпіади-2022 представили її гасло

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Організаційний комітет XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні представив гасло майбутнього спортивного форуму.

"Разом заради спільного майбутнього", - звучатиме воно.

Ці слова обрали в контексті прагнення країн побороти пандемію коронавірусу.

"Гасло Ігор відображає прагнення людей долати труднощі. Це позиція та ініціативний план дій для спільної роботи в ім'я кращого майбутнього", - йдеться в заяві оргкомітету.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в столиці Китаю пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року. Учасники змагань розіграють 109 комплектів медалей.