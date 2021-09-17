Організатори зимової Олімпіади-2022 представили її гасло

Організаційний комітет XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні представив гасло майбутнього спортивного форуму.
"Разом заради спільного майбутнього", - звучатиме воно.
Ці слова обрали в контексті прагнення країн побороти пандемію коронавірусу.
"Гасло Ігор відображає прагнення людей долати труднощі. Це позиція та ініціативний план дій для спільної роботи в ім'я кращого майбутнього", - йдеться в заяві оргкомітету.
Нагадаємо, Олімпійські ігри в столиці Китаю пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року. Учасники змагань розіграють 109 комплектів медалей.