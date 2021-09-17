За добу в Україні зафіксували 6624 нових випадків ковіду

За минулу добу, 16 вересня, в Україні зафіксовано 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 677 дітей та 105 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 568 осіб, 99 пацієнтів померли. Одужало – 1 914 осіб.
За добу протестовано: методом ПЛР – 35 171 особа, методом ІФА – 8 230, експрестестами – 31 879.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 338 164 особи, одужало – 2 228 543. Від ускладнень захворювання померли 54 750 людей.
Всього було здійснено 12 412 498 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 426 випадків;
- Вінницька область – 155 випадків;
- Волинська область – 169 випадків;
- Дніпропетровська область – 426 випадків;
- Донецька область – 364 випадки;
- Житомирська область – 196 випадків;
- Закарпатська область – 46 випадків;
- Запорізька область – 238 випадків;
- Івано-Франківська область – 156 випадків;
- Київська область – 257 випадків;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 273 випадки;
- Львівська область – 644 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 530 випадків;
- Полтавська область – 133 випадки;
- Рівненська область – 207 випадків;
- Сумська область – 147 випадків;
- Тернопільська область – 247 випадків;
- Харківська область – 649 випадків;
- Херсонська область – 200 випадків;
- Хмельницька область – 307 випадків;
- Черкаська область – 209 випадків;
- Чернівецька область – 345 випадків;
- Чернігівська область – 125 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у НАН України констатували, що кількість хворих на ковід збільшується швидше, ніж очікувалося. Це, ймовірно, пов'язано з масовим святкуванням Дня Незалежності, початком навчального року та поширенням більш агресивного дельта-штаму.