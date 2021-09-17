За добу в Україні зафіксували 6624 нових випадків ковіду

За минулу добу, 16 вересня, в Україні зафіксовано 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 677 дітей та 105 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 568 осіб, 99 пацієнтів померли. Одужало – 1 914 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 35 171 особа, методом ІФА – 8 230, експрестестами – 31 879.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 338 164 особи, одужало – 2 228 543. Від ускладнень захворювання померли 54 750 людей.

Всього було здійснено 12 412 498 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).

Статистика в регіонах:

м. Київ – 426 випадків;

Вінницька область – 155 випадків;

Волинська область – 169 випадків;

Дніпропетровська область – 426 випадків;

Донецька область – 364 випадки;

Житомирська область – 196 випадків;

Закарпатська область – 46 випадків;

Запорізька область – 238 випадків;

Івано-Франківська область – 156 випадків;

Київська область – 257 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 273 випадки;

Львівська область – 644 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 530 випадків;

Полтавська область – 133 випадки;

Рівненська область – 207 випадків;

Сумська область – 147 випадків;

Тернопільська область – 247 випадків;

Харківська область – 649 випадків;

Херсонська область – 200 випадків;

Хмельницька область – 307 випадків;

Черкаська область – 209 випадків;

Чернівецька область – 345 випадків;

Чернігівська область – 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у НАН України констатували, що кількість хворих на ковід збільшується швидше, ніж очікувалося. Це, ймовірно, пов'язано з масовим святкуванням Дня Незалежності, початком навчального року та поширенням більш агресивного дельта-штаму.