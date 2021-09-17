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У транспорті Києва почали вимірювати температуру повітря, а водіїв зобов'язали носити форму

Контролювати дотримання нових стандартів будуть інспектори Комунальної служби перевезень.

У транспорті Києва почали вимірювати температуру повітря, а водіїв зобов'язали носити форму
Фото: kyivcity.gov.ua

Сьогодні, 17 вересня, у Києві почали працювати інспектори, які контролюватимуть дотримання нових стандартів пасажирських перевезень.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

"Очима цих інспекторів місто фіксуватиме дотримання на маршрутах цілком конкретних речей: температурний режим в салонах, наявність усіх необхідних документів у водіїв, відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу, наявність уніфікованого інформаційного плакату із портретом і даними водія, технічний стан транспорту, чистоту, наявність форменного одягу у водіїв, пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю та багато іншого", розповів Усов.

За його словами, для фіксації порушень інспектори будуть "озброєні" постійно включеними боді-камерами.

Фото: КМДА

Усов особисто поспілкувався з інспекторами перед виходом на рейди і закликав їх "не боятися нічого, крім неефективності та зв’язків з маршруточною мафією".

"Один склад Комунальної служби перевезень ми вже в повному складі звільнили. Якщо треба буде – звільнимо й наступний", - наголосив заступник голови КМДА.

Раніше для контролю температурного режиму в салонах автобусів КСП придбала спеціальні термометри. Вони отримали сертифікати калібрування "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ".

Нагадаємо, у мобільному застосунку "Київ Цифровий" найближчим часом з’явиться сервіс руху транспорту. Завдяки йому користувачі зможуть знаходити в застосунку потрібні зупинки та маршрути автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також слідкувати за рухом транспорту на мапі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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