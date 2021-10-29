Київський метрополітен попереджає про штрафи для невакцинованих пасажирів

З 1 листопада користуватися громадським транспортом у столиці дозволено за наявності ковід-сертифікату або ПЛР чи антиген тесту.

Київський метрополітен попереджає, що з понеділка, 1 листопада, пасажири без ковід-сертифікату або негативного тесту ризикують бути оштрафованими на 17 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба КП.

"Із 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або ПЛР чи антиген тесту, який зроблено не більш як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання. Штраф за порушення – від 17 тис грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, таке покарання прописане в постанові Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року.

Нагадаємо, 11 жовтня Кабінет Міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки. Як у водіїв, так і у пасажирів вимагатимуть наявність документів, які б підтверджували їхню COVID-безпечність. 21 жовтня, нові правила міжрегіональних перевезень набули чинності.

З понеділка, 1 листопада, Київ переходить у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 жовтня. Їздити громадським транспортом зможуть лише ті пасажири, які мають сертифікат чи свіжий негативний ПЛР-тест.