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На Київщині викрили керівника військкомату, який допомагав призовникам "ухилятися від армії"

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

На Київщині викрили керівника військкомату, який допомагав призовникам "ухилятися від армії"
Фото: ssu.gov.ua

У Київській області військова контррозвідка Служби безпеки викрила корупцію в одному з районних центрів комплектування та соціальної підтримки і затримала за підозрою в систематичному одержанні хабарів військового комісара установи.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За різні суми зловмисник "пропонував" призовникам ухилитися від проходження строкової військової служби. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання посадовцем хабарів з двох призовників.

Правоохоронці затримали військового комісара у службовому кабінеті під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо обрання військовому запобіжного заходу.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, осінній призов до ЗСУ розпочався 5 жовтня і завершиться 21 грудня. Чисельність майбутніх строковиків встановлено у кількості 13 575 осіб.

Міністр оборони Андрій Таран анонсував, що в застосунку "Дія" з’явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Проєкт заплановано реалізувати у 2022-2023 роках.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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