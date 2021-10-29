У Київській області військова контррозвідка Служби безпеки викрила корупцію в одному з районних центрів комплектування та соціальної підтримки і затримала за підозрою в систематичному одержанні хабарів військового комісара установи.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За різні суми зловмисник "пропонував" призовникам ухилитися від проходження строкової військової служби. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання посадовцем хабарів з двох призовників.

Правоохоронці затримали військового комісара у службовому кабінеті під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо обрання військовому запобіжного заходу.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, осінній призов до ЗСУ розпочався 5 жовтня і завершиться 21 грудня. Чисельність майбутніх строковиків встановлено у кількості 13 575 осіб.

Міністр оборони Андрій Таран анонсував, що в застосунку "Дія" з’явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Проєкт заплановано реалізувати у 2022-2023 роках.