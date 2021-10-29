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"Не вір - перевір": у Славутичі відкрили лабіринт медіаграмотності

Він складається з 12 кімнат, таких як: інфошум, клікбейт, маніпуляції, пропаганда, тролі та боти, стереотипи та популізм.

"Не вір - перевір": у Славутичі відкрили лабіринт медіаграмотності

У місті Славутич 28 жовтня відкрили Лабіринт медіаграмотності "НЕ ВІРРР – ПЕРЕВІРР" в рамках програми Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID) "Мріємо та діємо".

Про це повідомляють організатори проєкту.

Лабіринт складається з 12 кімнат, кожна з яких присвячена одній з тем медіаграмотності, таких як: інформаційний шум, клікбейт, маніпуляції, пропаганда, тролі та боти, стереотипи та популізм.

Інтерактивний об’єкт буде відкритий кожного дня з 10:00 до 18:00 до 31 жовтня цього року . Планується, що лабіринт подорожуватиме громадами України і відвідати його зможуть всі охочі.

"Медіаграмотність стосується не лише новин. Ця навичка необхідна для визначення реальних можливостей працевлаштування чи освіти тут, в Україні чи за кордоном, для прийняття рішень щодо здоров’я та благополуччя та у виборі, який ми робимо щодо кожного аспекту нашого життя. Підтримуючи зростання мережі амбасадорів медіаграмотності, ми можемо краще захистити себе та своїх близьких від дезінформації та помилкової інформації. І, як ми бачимо сьогодні, молодь дійсно може бути лідером у вирішенні цих проблем, починаючи з громад, де проживає", - зазначив під час відкриття директор відділу сприяння розвитку демократії та врядування регіональної місії USAID в Україні і Білорусі Марк Еллінгстад.

Нагадаємо, з 2022 року в українських школах з'явиться новий предмет - медіаграмотність, яку вивчатимуть у середніх класах.

Раніше про важливість впровадження вивчення медіаграмотності в інтерв'ю LB.ua заявляв тодішній віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Як приклад він наводив Францію, де цей предмет систематично викладають у школах.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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