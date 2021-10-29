Окупанти поранили українського військового біля Причепилівки

На Донбасі бойовики 14 разів порушили мирні домовленості вчора і вже один раз - сьогодні.

Станом на 7:00 п’ятниці, 29 жовтня, російські окупанти один раз відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Унаслідок обстрілу з автоматичних станкових гранатометів поблизу Причепилівки Новоайдарського району на Луганщині зазнав поранення український військовослужбовець.

Як повідомляє пресцентр ООС, воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - середньої важкості.

Упродовж минулої доби, 28 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Ворог п’ять разів застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Луганського окупанти двічі здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У напрямку Кримського ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Також із мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм. У бік Троїцького окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі Зайцевого бойовики два рази обстрілювали позиції ЗСУ, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю. У бік Катеринівки вони стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Позиції українських військ біля Причепилівки потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки ворог вів обстріл з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, а біля Золотого-4 - з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь із дозволеного "Мінськом" озброєння.

Учора внаслідок ворожих дій поранено двох військовослужбовців Об’єднаних сил. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох - середньої важкості.