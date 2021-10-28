Автівка, за кермом якої була дівчина, збила на смерть жінку майже на місці попередньої аварії.

У Харкові на проспекті Героїв Сталінграду під колесами автомобіля загинула жінка-пішохід.

Як повідомляє Telegram-канал ТРУХА Харьков, ДТП сталася увечері, 28 жовтня, за кілька сотень метрів від резонансної аварії, в якій загинув 58-річний чоловік і ще троє людей отримали важкі травми.

Сьогоднішня ДТП трапилася теж за участю автомобіля Infiniti. Щоправда, за словами очевидців, за кермом була дівчина.

Інший харківський телеграм-канал повідомляє, що дівчина на автомобілі Infiniti збила жінку, яка переходила дорогу, і та від удару відлетіла або впала під колеса Ланоса. Водій цього авто не встиг зреагувати і переїхав тіло.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові 16-річний водій Infiniti намагався проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet. В результаті ДТП загинув 58-річний водій автомобіля Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti - двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - потрапили в лікарню з травмами різного ступеню тяжкості, а водій Infiniti майже не постраждав.

Проти нього відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). За клопотанням прокуратури було відкрито ще одну справу - за ст.287 (порушення експлуатації транспортних засобів) для з’ясування обставин потрапляння неповнолітнього за кермо автомобіля.

Влітку 2021 року затриманий водій притягувався до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Суд призначив йому вирок у вигляді двох років позбавлення волі з умовним відбуттям покарання на один рік.

28 жовтня 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові арештували на два місяці. Під час судового засідання стало відомо, що проти хлопця відкрили ще одну кримінальну справу - за спробу заплутати слідство.