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У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео

Внаслідок зіткнення інший автомобіль - Chevrolet Aveo - буквально розірвало навпіл.

У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
Фото: portal.lviv.ua

У Харкові поліція встановлює обставини смертельної аварії за участі автомобіля Infiniti. Попередньо, в результаті ДТП загинула одна людина, троє громадян отримали травми.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, аварія сталася проспекті Гагаріна - одній з головних транспортних магістралей Харкова, що зв'язує центр міста з аеропортом.

Як свідчить відео з місця події, автомобіль Infiniti проїхав на червоний сигнал світлофора та на шаленій швидкості влетів у потік машин, які вже почали рух в іншому напрямку. Внаслідок зіткнення інший автомобіль - Chevrolet Aveo - буквально розірвало на частини.

Зараз на місці події працюють керівники обласного главку поліції, слідчого управління, експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Здійснюється комплекс усіх необхідних заходів для встановлення обставин автопригоди. 

Нагадаємо, 24 жовтня у Херсонській області сталася смертельна ДТП. У результаті загинуло 4 особи, зокрема два 15-річних підлітки.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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