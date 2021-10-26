У Харкові поліція встановлює обставини смертельної аварії за участі автомобіля Infiniti. Попередньо, в результаті ДТП загинула одна людина, троє громадян отримали травми.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, аварія сталася проспекті Гагаріна - одній з головних транспортних магістралей Харкова, що зв'язує центр міста з аеропортом.

Як свідчить відео з місця події, автомобіль Infiniti проїхав на червоний сигнал світлофора та на шаленій швидкості влетів у потік машин, які вже почали рух в іншому напрямку. Внаслідок зіткнення інший автомобіль - Chevrolet Aveo - буквально розірвало на частини.

Зараз на місці події працюють керівники обласного главку поліції, слідчого управління, експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Здійснюється комплекс усіх необхідних заходів для встановлення обставин автопригоди.

Нагадаємо, 24 жовтня у Херсонській області сталася смертельна ДТП. У результаті загинуло 4 особи, зокрема два 15-річних підлітки.