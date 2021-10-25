Ігор Терехов: «Ще до замаху ми сиділи втрьох: я, Кернес і Димент. Раптом Гена сказав: «Ну що, будемо з Ігоря мера робити?»
Згідно з опитуваннями, сьогодні Ігор Терехов - найбільш рейтинговий кандидат у мери Харкова. Голосування заплановане на 31 жовтня, в другому турі (чи відбудеться він - залежить від явки) він зустрінеться з Михайлом Добкіним. Сьогодні конкуренти ведуть віртуальну війну за «спадщину» Геннадія Кернеса, який помер майже рік тому, але, як і раніше, зберігає в місті міцні позиції.
Понад десять років Терехова сприймали як «праву руку» Кернеса, але який він насправді? Як людина і як політик? Щирий у відстоюванні «проспекту Жукова для Харкова» чи просто заграє з електоратом покійного Кернеса? Якщо щирий, то чи означає це, що симпатизує ХНР?
Як керуватиме містом у разі перемоги?
У скільки місцевому бюджету обійшовся зоопарк (вхід безкоштовний, до речі) і чому в Харкові вирощуватимуть слонів?
Чому значний акцент кампанії - на поверненні Харкову ФК «Металіст»?
Які в Терехова відносини з Аваковим, Фуксом, Фельдманом й іншими знаними харків'янами?
Що думає про замах на Кернеса і вбивство Димента?
У яких стосунках з Банковою і Президентом Зеленським?
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