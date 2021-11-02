Вибори на Геловін: перемагають адмінресурс і рейтинг Кернеса

Як відбувалося голосування, що говорять екзитполи та які порушення зафіксовано – у матеріалі LB.ua.

Останньої неділі жовтня в Черкаській і Херсонській областях відбулися проміжні вибори депутатів до Верховної Ради . Ще в чотирьох громадах обирали міського голову. Зокрема, у Харкові мешканці мільйонного мегаполіса визначились, хто стане спадкоємцем покійного Геннадія Кернеса , який керував містом останні 15 років.

Фото: ЧЕСНО

Битва за спадок Кернеса

Під час минулорічної передвиборної кампанії колишній мер Харкова Геннадій Кернес тяжко захворів на коронавірус. Його кілька місяців лікували в німецькій клініці «Шаріте». Попри відсутність в Україні та ймовірну недієздатність, у першому ж турі його все одно обрали очільником міста.

Не стало Геннадія Кернеса 17 грудня 2020 року. Майже рік Харковом керував секретар міськради Ігор Терехов. Обрати на посаду якого нібито попросив сам Кернес – у письмовому зверненні до депутатів з німецької клініки. Опоненти мера стверджують, що на той момент він уже не міг нічого підписувати.

Фото: city.kharkov.ua

Саме імідж Геннадія Кернеса і дружба з ним стали основою передвиборної кампанії двох основних кандидатів на посаду мера Харкова: секретаря міської ради Ігоря Терехова, який балотувався від партії «Блок Кернеса – успішний Харків», і колишнього нардепа та ексголови Харківської ОДА Михайла Добкіна. Останній пішов на вибори від власної партії «Християнські соціалісти».

За даними мережі ОПОРА, у передвиборній кампанії Терехов активно використовував адмінресурс і соцмережі. Медійно його подавали як міцного господарника і такого собі «другого Кернеса», який у манері попередника шпетить депутатів і чиновників.

Фото: ЧЕСНО

Михайло Добкін намагався розіграти проросійську карту. Обіцяв повернути урочисте святкування 9 Травня, а у школи - навчання російською мовою.

Спроба проукраїнських партій «Акцент», «Голос», «Демократична сокира», «Європейська Солідарність», «Національний корпус» і «Правий сектор» узгодити єдиного кандидата провалилась: найбільше голосів отримав представник «Нацкорпусу» Костянтин Немічев, однак «ЄС» відмовилась визнавати результат і окремо висунула свого кандидата.

У підсумку в бюлетені, крім Терехова та Добкіна, внесли прізвища ще восьми кандидатів: Олександра Скорика («ЄС»), Костянтина Немічева («Нацкорпус»), Володимира Плетньова («Партія Шарія»), Віктора Величкова (ОПЗЖ) і самовисуванців Дмитра Мариніна, Сергія Ряполова, Аліни Мустафаєвої та Дениса Ярославського.

Фото: Facebook/Александр Скорик Олександр Скорик

Президентська партія «Слуга Народу» не висунула жодного кандидата, чинна депутатка міськради від «слуг» Аліна Мустафаєва балотувалася як самовисуванка.

У день голосування, за даними ЦВК, явка склала близько 29%, бюлетені на руки отримали трохи більше ніж 288 тисяч харків’ян. Хоча на дільниці заманювали розіграшем айфонів, квитками в зоопарк, фітнес-зал і ковзанку. Це зафіксували спостерігачі мережі «ОПОРА». Також безпосередньо на дільниці можна було вакцинуватися.

Фото: ЧЕСНО

Усього харківська поліція повідомила про 45 порушень виборчого законодавства. Одного чоловіка затримали – він фотографував бюлетень для голосування. Мережа ОПОРА зафіксувала підписання порожнього протоколу членами комісії та фальсифікацію протоколів на дев’яти дільницях, через що кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічева й Олександра Скорика зменшилася на 160 та 237 голосів відповідно, а в Терехова збільшилась на 397 голосів. Ймовірно, фальсифікації були потрібні, щоб уникнути другого туру виборів.

Голова Харківської ТВК Олена Матвієнко повідомила, що Ігор Терехов набрав 50,66% голосів. За Михайла Добкіна голоси віддали 24,5% виборців. Третім фінішував представник «ЄС» Олександр Скорик із результатом 6,7%.

Фото: ЧЕСНО Харківська ТВК приймає протоколи з результатами голосування від районних комісій.

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Президент допомагає – «слуги народу» виграють мажоритарку

Крім мера Харкова, 31 жовтня обирали двох народних депутатів – в окрузі №184 на Херсонщині та окрузі №197 на Черкащині. Ці вибори відзначилися рекордно низькою явкою: 21,3% та 25,5% відповідно, що майже вдвічі менше за явку у 2019 році. За даними ЦВК, на обох округах лідирують кандидати від «Слуги Народу».

В окрузі №184 обирали депутата Верховної Ради замість Ігоря Колихаєва, якого у 2020-му обрали мером Херсона.

Округ охоплює Нову Каховку, Бериславський район, а також частини Каховського і Херсонського районів. У 2019 це був єдиний округ в області, де не виграв кандидат від «Слуги Народу».

Основними конкурентами тут були соратник Колихаєва з партії «Нам тут жити», заступник голови облради Геннадій Лагута та висуванець «Слуги Народу», голова Херсонської ОДА Сергій Козир.

Фото: khoda.gov.ua

За кілька днів до дня виборів президент Володимир Зеленський несподівано звільнив Сергія Козиря з посади і призначив на його місце Геннадія Лагуту. Так фаворит виборів зійшов з перегонів, віддавши перемогу своєму конкурентові в обмін на високу посаду.

Наразі в окрузі №184 пораховано понад 80% бюлетенів – лідирує Сергій Козир.

Кандидат "Європейської Солідарності", заступник директора аграрного підприємства «Злато Таврії» Ігор Йосипенко отримав понад 14%. На третьому місці – кандидатка «Національної платформи» Катерина Одарченко – майже 6%.

Фото: chesno.org

Геннадій Лагута хоч і вибув із боротьби, зміг набрати понад 5% голосів виборців.

У 197 окрузі підрахували майже 25% бюлетенів. Кандидат «Слуги Народу», мер Золотоноші Віталій Войцехівський наразі має понад 47%. Саме він замінить у Верховній Раді голову Черкаської ОДА Олександра Скічка. Безпартійний самовисуванець Владислав Голуб зайняв друге місце з результатом майже 24% голосів. Кандидат «Європейської Солідарності» Роман Сущенко, якого незаконно утримували в Росії у 2016-2019 роках, отримав в окрузі на Черкащині 10% голосів і займає третє місце.

Фото: president.gov.ua Зеленський і Войцехівський під час візиту до Золотоноші в рамках поїздки на Черкащину

Напередодні виборів 20 жовтня Володимир Зеленський з дружиною здійснили робочий візит на Черкащину. Президент перевірив об’єкти «Великого будівництва» в компанії Віталія Войцехівського.

Вибори в маленьких громадах

Крім харківського, голів громад обирали ще у трьох населених пунктах.

За даними Львівської ОДА, у місті Комарно Львівської області переміг самовисуванець Ігор Черевичник, за якого проголосували майже 39% виборців.

Фото: фейсбук Юрій Холод Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод і бізнесмен Ігор Черевичник (праворуч)

У Тернопільській області мером Теребовлі обрали теж самовисуванця. З рейтингом у понад 70% мером став начальник обласного управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства Олег Продан.

А от на Вінниччині була запекла боротьба. Головою Липовецької громади обрали кандидата від «Батьківщини» Віктора Бичкова. Досі він обіймав посаду директора Липовецької філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» аграрного олігарха Юрія Косюка. Його найближчі конкуренти – висуванка від «Української стратегії Гройсмана» Олеся Назаренко, яка до виборів виконувала обов'язки міського голови, і Василь Авраменко, якого висувала партія «Європейська Солідарність», – поступилися йому лише на 3% голосів. А кандидат від “Слуги Народу” Юрій Юкало набрав лише 2% голосів.

Фото: 33kanal.com Віктор Бичков

Ще одні вибори мали відбутися в Кароліно-Бугазькій громаді на Одещині, проте місцевій ТВК забракло грошей на друк бюлетенів. Через це комісія визнала вибори сільського голови і депутатів місцевої ради такими, що не відбулися.