Вибори у Харкові в рази дорожчі, ніж вибори нардепів на Херсонщині й Черкащині

Про надходження та витрати свідчать дані проміжних фінансових звітів, які проаналізував Рух ЧЕСНО. Громадська організація зіставила витрати кандидатів з їхньою реальною агітаційною діяльністю, яку вдалося зафіксувати за час кампанії.

Найменше коштів залучив Олександр Кондрусик. На його рахунку було 2 600 грн, які він витратив на один-єдиний банер, щоб повідомити про висування. Позиціював себе як єдиного нетехнічного кандидата, після чого знявся.

Загальна сума, яку витратили кандидати, — майже 9,3 млн гривень. Це вдвічі більше, ніж сукупні витрати всіх кандидатів у народні депутати на виборах у 184 і 197 округах. Витрати Ігоря Терехова в понад три рази перевищують витрати всіх інших кандидатів у мери Харкова разом узятих.

Звідки гроші?

Усього кандидати зібрали до виборчих фондів понад 15,3 мільйона гривень.

Найбільше внесків було у фонд секретаря міськради Ігоря Терехова — 13 млн грн. Він отримав їх одним платежем від партії “Блок Кернеса — Успішний Харків”.

На кожну гривню всіх інших кандидатів разом узятих припадає понад 5,5 гривень у Терехова. Звідки “Блок Кернеса” отримав 13 мільйонів, які партія перерахувала до виборчого фонду Терехова, ми найближчим часом не дізнаємося. Річ у тому, що понад півтора року тому Верховна Рада дозволила політсилам не подавати квартальної фінансової звітності аж до завершення карантину. Нещодавно майже 40 журналістських, міжнародних і громадських організацій звернулися до парламенту із закликом відновити звітування для політичних партій.

Фонд кандидата від ЄС Олександра Скорика також наповнювався партійними коштами. Кандидат отримав від “Європейської Солідарності” понад 1,1 мільйона гривень. Це у 12 разів менше, ніж у Терехова, але жоден інший кандидат, окрім чинного в.о. мера та Скорика, не зібрав до виборчого фонду понад мільйон гривень.

Фото: Надано автором

Кампанію самовисуванця та лідера місцевого Нацкорпусу Костянтина Немічева на 457 тис. грн профінансувало понад 20 осіб. Кандидат вніс 38 тис. грн особистих коштів. Більшість внесків Немічеву надходили по п’ять та 50 тисяч гривень в одні і ті самі дні, вони мають дуже схожі номери розрахункових документів, що зазвичай свідчить про централізованість процесу заведення коштів на рахунки кандидатів і партій. Серед тих, хто робив внески до фонду Немічева, переважно його соратники: Михайло Коваленко, Євгеній Ткаченко, Андрій Гончарук, Олег Бабій та інші відомі активісти Нацкорпусу.

Добкін самостійно сплатив внески на свій рахунок у розмірі 410 тис. грн. До слова, за підрахунками Руху ЧЕСНО, Михайло Добкін є найбагатшим кандидатом.

Інші кандидати мають незначні внески порівняно з Тереховим, Скориком, Немічевим і Добкіним.

Володимир Плетньов отримав майже 44 тис. грн. З них вніс у свій фонд 4100 грн особистих коштів. Решту грошей вісьмома платежами по 4999 грн на рахунок кандидата внесла Тетяна Альошечкіна, однопартійниця Плетньова. Торік вона безуспішно балотувалася до обласної ради від Партії Шарія, а зараз є її активною прихильницею.

Усі інші кандидати самостійно зробили внески у свої фонди. Дмитро Маринін — 99 тис., Денис Ярославський та Аліна Мустафаєва — 91,5 тис. грн, Микола Кукуріка — 35 тис. грн, Олександр Кондрусик — 2600 грн.

На що витрачали кошти?

Очікувано, найбільше на кампанію витратив Ігор Терехов — 7,2 млн грн. У його фонді залишається ще майже шість мільйонів, які кандидат може витратити в останній тиждень кампанії.

Офіційні витрати Терехова у понад три рази перевищують витрати всіх інших кандидатів. Найбільше в Терехова витратили на зовнішню рекламу — 3,8 мільйона гривень. Утім і без фінзвітності можна впевнено сказати, що за обсягами зовнішньої реклами Терехов — поза конкуренцією.

Фото: надано автором

1,7 млн грн на друк і виготовлення агітаційної продукції вказав секретар міської ради за місяць агітації. Серед цього — листівки, буклети, газета “Харьковские известия”, банери, кишенькові календарі, 500 блокнотів, 200 агітаційних сумок і маніжок (нагрудників). Понад 1,1 млн у Терехова спрямували на піар на телебаченні та радіо.

Фото: Надано автором

Харківський телеканал “Сімон” надав послуг Терехову на 350 тис. грн.

Телерадіокомпанія “АТН” і АТВК — 186 тис. гривень. ТРК “Тоніс — Центр” (7 канал) робив піар Терехову на майже 290 тис. грн.

Окрім місцевих телеканалів, Терехов користувався послугами телеканалу "Інтер". Це, згідно зі звітом, обійшлося йому в 360 тис. грн. Радіостанції, у яких Терехов замовляв рекламу: "Радіо Люкс", "Наше радіо", "Нова хвиля", “Русское радио”, "Радіо Класік". У звіті вказано 316 тис. грн витрат на рекламу в інтернеті.

Зі свого фонду Скорик витратив на зовнішню рекламу 200 тис. грн, 128 тис. — на поліграфію та 614 тис. грн — на піар у ЗМІ. Серед його реклами: агітаційні листівки, плакати та газети.

Фото: надано автором

Більшість витрат на телебачення Скорик заплатив телекомпанії “НБМ” (5 канал) — майже 400 тис., а всі інші кошти були за послуги телеканалу СІМОН та реклами на радіо.

Фото: надано автором

132 тисячі гривень Скорик витратив на рекламу в інтернеті, згідно зі звітом.

З моменту реєстрації кандидатом зі сторінки політика у фейсбуці розмістили реклами на майже тисячу доларів. Інші кошти на рекламу Скорик витрачав у ютубі й має кілька відеороликів з великою кількістю переглядів.

Фото: надано автором

Немічев витратив 218 тис. гривень на зовнішню рекламу: поліграфічну продукцію, банери, блокноти, маски, екосумки.

Фото: надано автором

76 тис. на поліграфію та 147 тис. на послуги телереклами, які замовляв у АТВК, Сімону та Р1 на 130 тис. грн. За оренду та організацію заходів Немічев вказав 15 тис. гривень. Витрати на інтернет-рекламу кандидат не вказував у проміжному звіті.

Добкін у витратах вказав лише поліграфічні послуги, серед яких — виготовлення плакату та виготовлення агітаційної атрибутики.

Фото: Рух ЧЕСНО

Кандидат почав агітаційну кампанію ще взимку торік.

Фото: Рух Чесно Травень 2021

Ще до початку кампанії неодноразово фіксували його заходи для дітей, до річниць пам'ятних дат. Але ці витрати, які не показані у звіті, по суті, є дочасною агітацією.

Дмитро Маринін вніс на свій виборчий рахунок 99 тис. грн, та у звіті показує, що майже все вже витратив: половину — на поліграфію, іншу половину — на телерадіорекламу. За час кампанії Маринін оплачував послуги телеканалу АТВК, а також радіо “Люкс”, “Класик” та “Медіа маркет”, “Радіо Кохання”.

Аліна Мустафаєва декларує, що за час виборчої кампанії витрат не мала.

Фото: надано автором

Згідно зі звітом, Денис Ярославський витрачав кошти лише на поліграфію: євробуклети та маніжки у розмірі 43 тис. грн.

Фото: Рух ЧЕСНО

Плетньов декларує три тисячі гривень витрат на поліграфію, а інші 40 тис. — на інтернет-рекламу.

Голова Партії Пенсіонерів та самовисуванець Микола Кукуріка вніс на свій рахунок 35 тис. грн і одразу це витратив на поліграфію та зовнішню рекламу. Попри те, що кандидат знявся, авто з його рекламою продовжує стояти.

Фото: Рух ЧЕСНО

Олександр Кондрусик, який знявся з перегонів, вніс 2600 грн та витратив ці гроші на банер.

Фото: надано автором

Що не потрапило до звітів?

Ще з весни можна було спостерігати велику кількість бордів та роздачу газет від імені Терехова з брендованою символікою партії на вулицях міста. Усього за довиборчий період ми зібрали п’ять випусків газет. У свій проміжний звіт Терехов вніс два тиражі друкованих видань.

Фото: надано автором

Фото: Рух ЧЕСНО Травень 2021

Терехов є дуже активним в інтернеті. Крім фейсбуку, політик активно веде агітацію у тіктоці та ютубі. Офіційно він витратив 316 тис. грн. Але з моменту його реєстрації ми зафіксували 27 сторінок, які просували Терехова як кандидата та витратили майже сім тис. доларів. З восьми платежів з виборчого фонду Терехова за рекламу в інтернеті можемо ідентифікувати лише один платіж за рекламу в фейсбуці на сто тисяч гривень.

Окрема значна частина сторінок, які працюють проти Добкіна. Таких у фейсбуці аж 25. Вони можуть бути причетними до Терехова. На їхню рекламу витратили майже вісім тис. доларів. Висновки, чи покажуть це у звітах, можна буде зробити, коли побачимо остаточні фінансові звіти.

Голова Департаменту зв’язків з громадськістю міської ради Юрій Сидоренко, який працює за заробітну плату платників податків, брав участь у піарі проти Добкіна. Він запускав рекламу зі сторінки “Игристый Сидр” та з вересня витратив на це 300 доларів. Директор департаменту активно допомагає Терехову у боротьбі з конкурентами. У своєму блозі у ютубі з тією ж назвою “Игристый Сидр” Сидоренко яскраво розповідає у невигідних ракурсах про опонентів Терехова. На цьому каналі також запускають рекламу. Сторінка у ютубі має більшу популярність, ніж у фейсбуці: до 70 тис. переглядів відео при невеликій кількості підписників. Цього можна досягти лише за допомогою реклами.

Згідно з даними бібліотеки Facebook-реклами, з дня реєстрації і по 20 жовтня зі сторінки “Наш Дом — Харьков. Команда Михаила Добкина” на поширення рекламних дописів витратили майже 1,4 тисячі доларів. Але у фінзвіті витрат на рекламу в інтернеті взагалі немає. Кандидат, який з липня у Харкові утримує п’ять Добкін Hub-ів, та реклама якого постійно з'являється у соцмережах, згідно зі звітом, витратив лише 314 тис. грн. У звіті показали лише дані про виготовлення реклами, але на практиці на кампанію Добкіна працювала і газета, і п’ять хабів, і значна частина зовнішньої реклами, переважно за межами міста, на окружній та на під'їздах до Харкова.

Вся ця реклама не містить вихідних даних й позиціюється як реклама газети. Не містять вихідних даних і банери з Добкіним на ринку Барабашово (формально це реклама газети з іменем та зображенням кандидата). Водночас офіційна агітація Добкіна, хаби та реклама газети використовують ті ж кольори та порушують одні й ті ж теми, до прикладу, тему компенсації за комунальні послуги у випадку, якщо Добкін виграє вибори. Це означає, що вся ця активність спрямована на одну й ту ж мету, хоча офіційно з виборчого фонду грошей на це не витрачали.

Фото: надано автором

Окрім того, Добкін запускає масштабні рекламні кампанії у ютубі.

Фото: надано автором

Також кандидат неодноразово рекламувався на телеканалі Р1 у “Вечірніх новинах”, його ролики явно мали ознаки позитивного піару. На яких умовах це робили і чому не внесли у звіт — невідомо.

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Сторінки, які розповсюджують чорний піар проти Ігоря Терехова, також, ймовірно, частково мають стосунок до Добкіна. До прикладу, зі сторінки “Цена вопроса” 1 вересня запустили рекламу на майже 3,5 тис. доларів. Сторінка “Діч Харкова” та “Резонансні новини України” витратили разом 1,2 тис. доларів. Сторінка “Первий свободний” запускала рекламу проти Терехова на понад дві тис. доларів.

Аліна Мустафаєва не вказала жодних витрат у проміжних звітах. З піар-сторінок Мустафаєвої у фейсбуці моменту її реєстрації витратили понад 3,5 тис. доларів.

Окрім того, з відео видно, що кандидатка проводила зустрічі та акції, але у звітах цього також не показала. А по місту можна побачити багато авто з зображенням депутатки, що мало б потребувати витрат. Та при тому має численні перегляди на ютуб-каналі, що говорить про велику кількість оплаченої реклами.

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Немічев також витрачає гроші на соцмережі . Але поки не вніс це у звіт, хоча зі своєї сторінки з дня реєстрації й по 20 жовтня він витратив на поширення рекламних дописів 8,4 тисячі доларів. Жодного платежу за рекламу в інтернеті у фінзвіті Немічева нам не вдалося виявити. Потенційно їх ще можуть зобразити в остаточному фінансовому звіті.

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

У Мариніна працював офіс з літа, але витрати на оренду кандидат у звіті не вказав.

Фото: надано автором

Безробітний самовисуванець Сергій Ряполов, який повідомив про невідкриття виборчого фонду, а також не надав для аналізу своєї програми Руху ЧЕСНО, з моменту реєстрації на виборчі перегони витратив зі своєї сторінки у фейсбуці майже 600 доларів.

Фото: надано автором

Нагадаємо, 31 жовтня відбудуться вибори народних депутатів на Черкащині та Херсонщині, а також мера Харкова. У голосуванні можуть брати участь всі громадяни — і вакциновані, і ні. На дільниці треба приходити із засобами індивідуального захисту і по можливості брати ручку.

Якщо виборці помічають порушення виборчого процесу, вони можуть повідомити про них поліцію або громадську організацію за допомогою чат-бота Chesno Control (у Telegram).

А для того, щоб виборці проводили у кабінках менше часу і не створювали черг, Рух ЧЕСНО підготував електронний інформаційний бюлетень, який дає розуміння, хто балотується у мери Харкова. Також Рух ЧЕСНО моніторить, як агітують кандидати у Харкові та проаналізував програми кандидатів.