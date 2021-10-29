Міноборони підтвердило можливість отримання британських ракет Brimstone

Міністерство оборони підтвердило, що Великобританія може поставити Збройним силам України ракети Brimstone Sea Spear.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки.

"Британською компанією MBDA UK розробляється нова ракета Brimstone Sea Spear, яка у майбутньому, у тому числі, може бути поставлена в Україну для забезпечення потреб Збройних сил України", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, британський уряд раніше не продавав зброю Україні.

У 2020 році під час візиту президента Володимира Зеленського до Лондона між Україною та Великобританією було підписано меморандум про наміри з підвищення спроможностей ВМС ЗСУ. Міноборони України повідомляло, що меморандум передбачає постачання сучасних зразків військової техніки та новітнього високоточного озброєння, налагодження виробництва окремих видів військової продукції в Україні, а також будівництво об’єктів базування ВМС України.

У червні 2021 року Україна і Великобританія підписали новий меморандум про проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.