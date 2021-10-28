У США військовий вперше офіційно сказав про випробування Китаєм гіперзвукової зброї

Раніше в КНР це офіційно заперечували.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі вперше в США відкрито заявив, що Китай все таки проводив випробування гіперзвукової зброї. На думку експертів, Пекін працює над орбітальною системою, призначеною для ухилення від американської протиракетної оборони, пише Reuters.

Таке озброєння, ймовірно, складніше виявляється, ніж будь-яке інша ядерна зброя.

"Те, що ми побачили, було дуже важливою подією – випробуванням системи гіперзвукової зброї. І це дуже тривожно", – повідомив глава Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі у інтерв'ю Bloomberg.

Експерти з ядерного озброєння вважають, що випробування було спрямоване на ухилення від захисних систем США двома методами. По-перше, гіперзвукові апарати рухаються зі швидкістю, яка більш ніж у 5 разів перевищує швидкість звука, або близько 6200 км на годину, що ускладнює їх виявлення та перехоплення.

По-друге, за словами джерел агентства, США вважають, що у випробування Китая брала участь зброя, яка першою облетіла Землю.

Раніше випробуванням гіперзвукової зброї займалися США і Росія.

Уперше про випробування гіперзвукової зброї Китаєм повідомила газета Financial Times. За даними видання, запуск відбувся ще в серпні. Можливості передової космічної розробки КНР застали американську розвідку зненацька.

Китай офіційно запевняє, що не запускав ніякої гіперзвукової ракети, здатної облетіти планету перед ураженням цілі. За словами речника МЗС Китаю Чжао Ліцзяня, насправді це був тестовий запуск космічної ракети.