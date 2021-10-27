У Сенаті США підготували податок на мільярдерів

Представники Демократичної партії у Сенаті США у середу, 27 жовтня, оприлюднили план з оподаткування доходів мільярдерів.

Як повідомляє NPR, він є частиною широкої податкової реформи, яка передбачає також новий 15%-ий податок для великих корпорацій.

"В Америці існує два податкових кодекси. Перший є обов'язковим для звичайних працівників, які сплачують податки з кожної зарплати. Другий - добровільний для мільярдерів, які відкладають сплату податків на роки, якщо не назавжди", - заявив з цього приводу голова фінансового комітету Сенату США Рон Вайден.

Податок на мільярдерів стосуватиметься всього 700 осіб - людей, які заробляють понад 100 млн доларів на рік або протягом трьох років підряд володіють активами на суму більше ніж 1 млрд доларів.

Вони будуть зобов'язані подавати до Служби внутрішніх доходів США (IRS) детальний звіт про активи, які придбали чи втратили протягом року.

Більшість їхніх доходів (наприклад, від акцій) будуть оподатковуватися за максимальною ставкою податку на приріст капіталу - 20%. Більш складні активи (такі як нерухомість чи активи, які не торгуються на ринку) будуть оподатковуватися інакше - один раз після продажу із застосування спеціальної комісії, подібної до відсоткової ставки.

Зміни до податкового кодексу США передбачають також окремі норми, які запобігають ухиленню від сплати податків за допомогою приватних компаній, трастів, грошових подарунків тощо.

Демократи сподіваються, що цей законопроєкт принесе державі сотні мільярдів доларів.

Нагадаємо, у червні 2021 року американське видання ProPublica повідомило, що американські мільярдери майже не платять податку на прибуток.

Джеф Безос, наприклад, не заплатив ні цента податку на прибуток у 2007-му та 2011 роках, а Ілон Маск - у 2018-му. Серед тих, хто уникав сплати податків журналісти назвали колишнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга, інвестора Карла Ікана та бізнесмена Джорджа Сороса.

При цьому їхні стратегії уникнення оподаткування не були протизаконними. Вони просто скористалися особливостями податкової системи США, яка не враховує зростання вартості таких активів, як акції або нерухомість. Податки сплачуються лише з продажу таких активів.