"Газпром" пропонував Молдові знижку на газ в обмін на зміну договорів із ЄС, - Financial Times

За даними джерел, Москва хотіла, щоб Кишинів змінив угоду про вільну торгівлю та відклав реформи енергоринку.

Російський газовий монополіст "Газпром" пропонувала владі Молдови знижку на газ в обмін на виконання низки умов.

Про це повідомила британська газета Financial Times у вівторок, 26 жовтня, із посиланням на джерела, передає Deutsche Welle.

За словами співрозмовників, Москва хотіла, щоб Кишинів змінив угоду про вільну торгівлю з Євросоюзом, а також відклав реформи енергетичного ринку, погоджені з Брюсселем. Нововведення передбачають лібералізацію газового ринку та розширення конкуренції. "Газпром" при цьому запевнив, що веде переговори з Молдовою "виключно на ринкових умовах".

Молдавська компанія Energocom оголосила вже третій тендер на купівлю 1,5 млн кубометрів природного газу з його доставкою до Молдови 28 жовтня. За останні дні Кишинів придбав 1 млн кубометрів газу у польської компанії PGNiG і ще стільки ж - у нідерландської Vitol.

В уряді Молдови наголосили, що країна вперше придбала паливо в альтернативного джерела, і що це було зроблено для оцінки можливості імпорту від інших постачальників, а також - для врівноваження низького тиску в системі подачі природного газу.

Термін дії довгострокового контракту Молдови з "Газпромом", який було укладено в 2006 році і продовжували щороку, сплив 30 вересня. Угода була продовжена ще на місяць, упродовж цього часу Кишинів купував газ у російського концерну за ціною 790 доларів за 1000 кубометрів.

Парламент Молдови проголосував за введення режиму надзвичайного стану в країні з 22 жовтня по 20 листопада через дефіцит газу. "Газпром" 23 жовтня пригрозив відмовитися від подальших постачань газу Молдові, якщо та не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту. Дводенні переговори Москви та Кишинева щодо газу не принесли результатів.

Нагадаємо, Україна позичила Молдові газ для балансування газотранспортної системи. Молдова поверне борг, коли в країні буде необхідна кількість газу для забезпечення безперервної передачі та обсяги, для внутрішнього споживання.