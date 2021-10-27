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​Потужні зливи затопили східну Сицилію, є жертви

Окремі вулиці Катанії перетворилися на річки, а центральна площа - на озеро.

Фото: EPA/UPG

У вівторок, 26 жовтня, на східну частину італійського острова Сицилія обрушився потужний циклон. Зливи, які він приніс із собою, призвели до паводків в районі міста Катанія.

Як повідомляє ANSA, загинули щонайменше дві людини. Один 53-річний чоловік втонув у муніципалітеті Гравіна-ді-Катанія, іншого 67-річного чоловіка рятувальники знайшли мертвим трохи південніше - у місті Скордія. Його 54-річну дружину, яку забрала вода, досі шукають.

Агентство пише, що окремі вулиці Катанії перетворилися на річки, а центральна площа Пьяцца дель Дуомо нагадувала озеро. Крім того, центр міста через негоду, яку прогнозують до кінця тижня, залишився без світла.

Фото: 3bmeteo.com

Нагадаємо, що, за прогнозами вчених, подібні екстремальні погодні явища будуть відбуватися все частіше у зв'язку зі зміною клімату, спричиненою людською діяльністю.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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