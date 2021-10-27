Фото: EPA/UPG

У вівторок, 26 жовтня, на східну частину італійського острова Сицилія обрушився потужний циклон. Зливи, які він приніс із собою, призвели до паводків в районі міста Катанія.

Як повідомляє ANSA, загинули щонайменше дві людини. Один 53-річний чоловік втонув у муніципалітеті Гравіна-ді-Катанія, іншого 67-річного чоловіка рятувальники знайшли мертвим трохи південніше - у місті Скордія. Його 54-річну дружину, яку забрала вода, досі шукають.

Агентство пише, що окремі вулиці Катанії перетворилися на річки, а центральна площа Пьяцца дель Дуомо нагадувала озеро. Крім того, центр міста через негоду, яку прогнозують до кінця тижня, залишився без світла.

Sto seguendo con apprensione le notizie che giungono dal territorio del calatino nuovamente colpito da una eccezionale ondata di maltempo che ha colpito in particolare #Scordia, #Palagonia e #MilitelloValDiCatania.



Invito tutti ad attenersi alle indicazioni dei propri sindaci pic.twitter.com/MoH6h1v7Lx — Gianluca Rizzo (@gianlucarizzo46) October 24, 2021

Фото: 3bmeteo.com

Нагадаємо, що, за прогнозами вчених, подібні екстремальні погодні явища будуть відбуватися все частіше у зв'язку зі зміною клімату, спричиненою людською діяльністю.