У вівторок, 26 жовтня, на східну частину італійського острова Сицилія обрушився потужний циклон. Зливи, які він приніс із собою, призвели до паводків в районі міста Катанія.
Як повідомляє ANSA, загинули щонайменше дві людини. Один 53-річний чоловік втонув у муніципалітеті Гравіна-ді-Катанія, іншого 67-річного чоловіка рятувальники знайшли мертвим трохи південніше - у місті Скордія. Його 54-річну дружину, яку забрала вода, досі шукають.
Агентство пише, що окремі вулиці Катанії перетворилися на річки, а центральна площа Пьяцца дель Дуомо нагадувала озеро. Крім того, центр міста через негоду, яку прогнозують до кінця тижня, залишився без світла.
🔴LIVE da #Catania ⚠️#26ottobre #alluvionecatania pic.twitter.com/m68eWbZnkJ— 3B Meteo (@3BMeteo) October 26, 2021
Sto seguendo con apprensione le notizie che giungono dal territorio del calatino nuovamente colpito da una eccezionale ondata di maltempo che ha colpito in particolare #Scordia, #Palagonia e #MilitelloValDiCatania.— Gianluca Rizzo (@gianlucarizzo46) October 24, 2021
Invito tutti ad attenersi alle indicazioni dei propri sindaci pic.twitter.com/MoH6h1v7Lx
Нагадаємо, що, за прогнозами вчених, подібні екстремальні погодні явища будуть відбуватися все частіше у зв'язку зі зміною клімату, спричиненою людською діяльністю.