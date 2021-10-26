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Суд у Лондоні підтвердив штраф у 200 тис. фунтів російському телеканалу RT

Штраф стосується передач, темами яких стали отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері, ймовірне застосування хімічної зброї в Сирії, зовнішня політика США та війна на сході України.

Суд у Лондоні підтвердив штраф у 200 тис. фунтів російському телеканалу RT
Фото: korrespondent.net

Апеляційний суд у Лондоні визнав правомірність рішення британського медіарегулятора Ofcom, який оштрафував на 200 тисяч фунтів російський пропагандистський телеканал RT. Суд підтвердив, що у семи сюжетах, що вийшли в ефір RT навесні 2018 року, було порушено принципи неупередженості.

Про це повідомляє Deusche Welle.

Розгляд стосувався сюжетів, що вийшли в ефір у період з 17 березня по 26 квітня. Йдеться про два випуски новин, три програми Crosstalk і дві передачі Sputnik. Серед іншого, темами передач стали отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері, ймовірне застосування хімічної зброї в Сирії, зовнішня політика США та війна на сході України.

Апеляційний суддя Джеффрі Вос зазначив, що особисто переглянув усі сюжети і підтверджує, що "всі вони були упереджені та незбалансовані". "Мабуть, у цьому був умисел", - додав він.

Тим самим штраф Ofcom щодо RT у розмірі 200 тисяч фунтів стерлінгів (у перерахунку майже 240 тисяч євро) залишається чинним.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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