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Пів мільйона злих корейців: чому страйкує азійський тигр

Днями пів мільйона громадян Південної Кореї: робітники, лікарі, офісні працівники – оголосили одноденний страйк, протестуючи проти погіршення економічної ситуації. Чим незадоволені корейці, і чого вони прагнуть від уряду? 

Фото: EPA/UPG

Погана статистика

Серіал «Гра в кальмара» привернув нашу увагу до соціальних проблем країни – викристалізувались питання: «Південні корейці настільки потребують грошей?», «Як так сталося, що життя бідняків нічого не варті?». Спостерігачі шукають відповіді в негативній динаміці суспільства Південної Кореї: безробітті молоді, накопиченні кредитів, старінні нації, драматичному зростанні самогубств – 13 тисяч здійснили суїцид у 2020 році. Але все це похідне від головного – деструктивного впливу сьогоднішніх економічних труднощів Південної Кореї.

Південна Корея – розвинена, інноваційна держава, її економіка 10-та за розміром ВВП – $1,5 трлн; на душу населення перепадає $31346 (для порівняння, показник України – $3984), за індексом конкурентоспроможності країна 13-та, після неї йдуть Канада та Франція. В індексі легкості ведення бізнесу Республіка займає 5-те місце, її експорт – це продукція п’ятого технологічного укладу з високою доданою вартістю (напівпровідники, електроніка, автомобілі) на суму $512 млрд у 2020-му. Сьогодні прямі іноземні інвестиції до Південної Кореї складають $47.2 млрд. Середня заробітна плата корейців – $3224, мінімальна оплата за годину роботи – $7,8, а пенсія – $256.

Чоловіки грають у шахи чангі в парку Сеула, Південна Корея, 1 липня 2021 р.
Фото: EPA/UPG
Чоловіки грають у шахи чангі в парку Сеула, Південна Корея, 1 липня 2021 р.

Але останні десять років корейська економіка зростає повільними темпами на 2-3%, в основному за рахунок споживання, а 2020-го ВВП показав негативну динаміку. На 10% населення, пов’язаного з великими корпораціями (чеболями) припадає 45% національного доходу. Соціально незахищені верстви опинились у скрутному становищі. Ціни драматично зростають: для покриття базових потреб бюджет сім’ї з чотирьох людей має складати $3563 без оренди, загальна вартість життя в Південній Кореї на 4% дорожча,ніж у США. Купівля власної домівки стала викликом – у Сеулі один квадратний метр нового житла коштує приблизно $9000 – втричі більше, ніж по всій країні.

Суспільство Південної Кореї розділено за рівнем економічного добробуту: коефіцієнт нерівності доходів дорівнює африканським країнам, зростають соціальна напруга та кількість бідних, особливо серед літніх людей після 60-ти, серед них 46% бідують. Старі батьки віддають усі свої заощадження дітям, котрі борються з фінансовими проблемами, а інколи старенькі вчиняють самогубства, аби не стати тягарем для родичів.

Усе це відбувається на тлі тотального соціального дисбалансу: статки топ 20% найбільших отримувачів доходів у 166 разів більші за доходи найбільш нужденних верств населення. Цей розрив зріс удвічі з 2017 року.

Усе це стало причиною виходу на вулиці міст на страйк пів мільйона корейців. Робітники, лікарі, офісні працівники заявили уряду: економічна ситуація нас не влаштовує!

Надмірна експлуатація і невпевненість у працевлаштуванні

Корейська конфедерація торговельних спілок (KCTU) об’єднує 1,1 млн працівників; вона оголосила про проведення страйку, який підсилили демонстраціями в містах і селах. Рушійною силою стали 500 тис. людей із незадоволеного міського середнього класу, робітників, фермерів. Ключові вимоги протестувальників:

  • скасування «нерегулярної роботи» й постійного перепрацювання, які недостатньо винагороджуються чи взагалі не оплачуються роботодавцем;
  • надання найманим працівникам права впливати на економічні рішення під час кризи;
  • націоналізація ключових індустрій економіки, повернення в державну власність базових сфер послуг – освіти та охорони здоров’я.

Південна Корея третя у світі за кількістю витрачених робочих годин і займає третє місце за смертністю на робочому місці. 40% усіх працівників вважаються «нерегулярними» – тимчасово зайнятими, без гарантій подальшого працевлаштування через некоректні норми закону про працю. Минулого року прибиральники, які працювали на компанію LG і чистили приміщення корпоративного хмарочоса LG Twin Towers, прожили в наметах біля будівлі 136 діб, протестуючи проти масових звільнень і експлуатації.

Фото: hani.co.kr

Через пандемію COVID-19 почалися звільнення співробітників компаній таких сфер: авіаперевезення, автомобілебудування, суднобудування. 400 тис. громадян Південної Кореї втратили роботу у 2020 році.

Для конфуціанської культури корейського суспільства однією з основних цінностей є стабільне довгострокове працевлаштування, тому наймані працівники готові рішуче боротися за роботу – навіть фізичною силою, як під час кризи 1997 року, коли звільнені люди влаштовували збройні сутички з поліцією. Саме 24 роки тому був закладений базис сьогоднішніх економічних проблем у суспільстві Південної Кореї.

Азійська криза 1997-го обвалила корейську економіку на 5% ВВП; це мало негативні наслідки для соціально-економічної ситуації. По-перше, відбулися масові звільнення, мільйони втратили роботу. По-друге, з’явилися зручні для корпорацій «нерегулярні робітники» з повністю девальвованими правами. По-третє, рівень відносної бідності (отримання доходу, меншого за 50% середнього) збільшився з 9% у 1996 році до 20% у 2006-му і 16% у 2020-му. Абсолютно бідними в Південній Кореї є 2% населення. По-четверте, почала різко зростати заборгованість людей, яка сьогодні сяйнула приголомшливого показника 106% ВВП. Тим часом 64 найбільші корпорації становлять 84% корейського національного багатства, надаючи, проте, лише 10% робочих місць.

Фото: EPA/UPG

На січень 2022 року організації захисту трудящих Південної Кореї, як Корейська конфедерація торговельних спілок, уже планують проведення загальнонаціонального страйку, вимагаючи від уряду здійснити інтервенцію до економіки з метою зменшення фінансового тиску на людей. Корейські ліві, популістичні політики активно набирають електоральні бали, підтримуючи незадоволені верстви населення.

2021 року соціальні видатки Південної Кореї становили 35.3% бюджету, що на 1.5% більше, ніж минулого року. Цього недостатньо для ліквідації соціально-економічних проблем, які невпинно зростатимуть, якщо не буде створена та реалізована стратегія структурних реформ для збалансування розподілу ресурсів усередині суспільства. Інакше злість корейців буде тільки збільшуватися.

Петро ШевченкоПетро Шевченко, Аналітик, аспірант Цзиліньського університету
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