Кулеба прокоментував рішення німецького регулятора щодо "безпечності" "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував висновок Міністерства економіки та енергетики Німеччини щодо безпечності сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Україна продовжить доводити свою позицію німецьким партнерам, повідомив міністр на брифінгу.

"Що стосується рішення німецького регулятора – ми засмучені. Ми доведемо свою позицію до німецьких партнерів, будемо працювати над тим, щоб рішення щодо "Північного потоку-2" не ухвалювалися похапцем... Якими б швидкими не були дії німецького регулятора, ключове – залучення Європейської комісії. Кінцева мета – застосування Третього енергетичного пакету до "Північного потоку-2", – наголосив міністр.

Третій енергетичний пакет – збірка законів щодо внутрішнього ринку газу та елекроенергії у Європейському Союзі. Чинний з 2009 року.

Основним елементом Третього Енергопакету є анбандлінг власності, що вимагає відокремлення видобувних та збутових підрозділів від транспортних магістралей та створення Національного Регулятора для кожної країни-члена ЄС. Цей пакет законів посилює права споживачів, зокрема, не допускає зосередження в одних руках транспортних мереж, виробництва енергоносіїв та їхнього збуту споживачам.

Нагадаємо, Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому Регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора "Північного потоку-2" не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу.

Німецьке міністерство при цьому вказує перелік країн, з якими були проведені відповідні консультації. України серед цих країн немає.