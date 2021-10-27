Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
ЗСУ вперше застосували Bayraktar на Донбасі і знищили артилерію окупантів
ЗСУ вперше застосували Bayraktar на Донбасі і знищили артилерію окупантів
Зеленський зберігає відрив від Порошенка і Бойка в президентському рейтингу, - Центр Разумкова
Зеленський зберігає відрив від Порошенка і Бойка в президентському рейтингу, - Центр Разумкова
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
ГоловнаСвіт

Кулеба прокоментував рішення німецького регулятора щодо "безпечності" "Північного потоку-2"

Україна продовжить відстоювати свою позицію. 

Кулеба прокоментував рішення німецького регулятора щодо "безпечності" "Північного потоку-2"
Дмитро Кулеба
Фото: facebook/Юридична практика

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував висновок Міністерства економіки та енергетики Німеччини щодо безпечності сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Україна продовжить доводити свою позицію німецьким партнерам, повідомив міністр на брифінгу. 

"Що стосується рішення німецького регулятора – ми засмучені. Ми доведемо свою позицію до німецьких партнерів, будемо працювати над тим, щоб рішення щодо "Північного потоку-2" не ухвалювалися похапцем... Якими б швидкими не були дії німецького регулятора, ключове – залучення Європейської комісії. Кінцева мета – застосування Третього енергетичного пакету до "Північного потоку-2", – наголосив міністр.

Третій енергетичний пакет – збірка законів щодо внутрішнього ринку газу та елекроенергії у Європейському Союзі. Чинний з 2009 року. 

Основним елементом Третього Енергопакету є анбандлінг власності, що вимагає відокремлення видобувних та збутових підрозділів від транспортних магістралей та створення Національного Регулятора для кожної країни-члена ЄС. Цей пакет законів посилює права споживачів, зокрема, не допускає зосередження в одних руках транспортних мереж, виробництва енергоносіїв та їхнього збуту споживачам. 

Нагадаємо, Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому Регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора "Північного потоку-2" не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу. 

Німецьке міністерство при цьому вказує перелік країн, з якими були проведені відповідні консультації. України серед цих країн немає.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також