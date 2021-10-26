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Ердоган відкрив перший міжнародний аеропорт у Нагірному Карабасі

Будівництво летовища у Фазулі почали після закінчення війни у Карабасі.

Фото: azertag.az

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок, 26 жовтня, відвідав Нагірний Карабах і взяв участь у церемонії відкриття першого міжнародного аеропорту Фізулі в Нагірному Карабасі.

Це вже третій візит глави турецької держави на територію Азербайджану за останній рік.

Як повідомляє азербайджанське інформаційне агентство Azertag, у церемонії також взяв участь президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Зазначається, що довжина злітно-посадкової смуги аеропорту становить 3 км, ширина - 45 м. Місце стоянки літаків становить площу 60 тис. кв метрів та передбачає стоянку для різних типів повітряних суден. Термінал аеропорту розрахований на прийом 200 пасажирів на годину.

Аеропорт у Фазулі побудований Азербайджаном після отримання контролю над частиною територій Нагірного Карабаху в результаті збройного протистояння з Вірменією у 2020 році.

Фото: azertag.az

5 вересня був виконаний тестовий політ в аеропорт Фізулі. Літак "Карабах" авіакомпанії AZAL приземлився там після вильоту з Баку. Крім цього, у Фізулі приземлився вантажний літак Boeing 747-400, який уперше доставив вантажі у Карабах повітрям.

Будівництво аеропорту було розпочато в січні 2021 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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