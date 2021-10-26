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Поліція Чехії повідомила про затримання банди українських рекетирів

Підозрювані вимагали гроші з інших українців, які живуть у Чехії.

Слідчі Національного управління боротьби з організованою злочинністю (NCOZ) Чехії затримали кількох громадян України за підозрою в рекеті.

За даними поліції Чехії, так звана "Луганська бригада" тривалий час шантажувала інших українців, які проживають на території Чехії (в основному в Брно і Південноморавському краї), і наживалась на них, вимагаючи гроші нібито за захист. Зловмисники отримали таким чином не менше 2,5 млн. крон (близько 98 тис. євро), але ця сума може бути й більшою.

Операція з їх затримання відбулась минулого тижня. 

Четверо членів "Луганської бригади" знаходяться під вартою, ще один знаходиться в розшуку. Дві жінки, яких підозрюють у відмиванні грошей, - на свободі. Під час обшуків у місцях проживання членів угруповання вилучили дві одиниці вогнепальної зброї та велику суму готівки.

Фото: policie.cz

Фото: policie.cz

Фото: policie.cz

Організаторам банди може загрожувати позбавлення волі на термін понад 10 років.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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