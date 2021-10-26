​​Зірка аргентинського серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро отримала громадянство Росії

Співачка неодноразово зізнавалася, що не збирається жити в Росії, а такий її крок є "даниною поваги" шанувальникам.

Уругвайська і аргентинська співачка та акторка Наталія Орейро отримала російське громадянство.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на сайт офіційних правових актів РФ.

25 жовтня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про натуралізацію 44-річної Орейро та її сина Мерліна.

Про плани актриси отримати громадянство РФ стало відомо в 2020 році. За її словами, вона захотіла це зробити після виступу на російському телебаченні. Орейро повідомляла, що подала в посольство документи на натуралізацію. При цьому співачка неодноразово зізнавалася, що не збирається жити в Росії, а такий її крок є "даниною поваги" російським шанувальникам.

Наталія Орейро здобула популярність на пострадянському просторі завдяки головним ролям в аргентинських серіалах "Багаті та знамениті" та "Дикий ангел", що виходили наприкінці 90-х років.

Нагадаємо, в 2013 році французький актор Жерар Депардьє вирішив покинути Францію і прийняв російське громадянство, а згодом назвав Росію "великою демократією". Актор неодноразово позитивно висловлювався про анексію Криму РФ, а під час кінофестивалю в Латвії він заявив, що "любить Росію й Україну, яка є частиною Росії". У 2015 році Депардьє потрапив у "чорний список" Міністерства культури України і тепер є персоною нон ґрата в нашій країні.

ЗМІ повідомляють, що рік тому Депардьє відмовився від громадянства і взагалі перестав відвідувати Росію.

У листопаді 2016 року Путін також підписав указ про надання російського громадянства американському акторові та музиканту Стівену Сігалу. Сігал неодноразово приїжджав до Москви і зустрічався з Путіним. У серпні 2014 року актор відвідав окупований Крим. Він також заявляв, що просуватиме "кримський туризм" серед іноземців.

Також у листопаді 2016 року зірка італійського кінематографу Орнелла Муті переїхала жити в Москву. Актриса купила квартиру в центрі російської столиці і висловила бажання стати громадянкою РФ.