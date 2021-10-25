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У Молдові вперше відкрито справу за фактом узурпації влади

Справа стосується призначення тодішньою парламентською більшістю судді Конституційного суду.

У Молдові вперше відкрито справу за фактом узурпації влади
Фото: rtr.md

Прокуратура Молдови по боротьбі з організованою злочинністю і особливим справам (PCCOCS) вперше порушила кримінальну справу за фактом узурпації влади в квітні 2021 року.

Про це повдіомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланнямна прес-службу відомства.

Зазначається, що в основу справи покладено факт призначення тодішньою парламентською більшістю - Партією соціалістів і партією "Шор" - судді Конституційного суду (КС).

Прокурори вважають, що тоді була незаконно відсторонена голова КС Домніка Маноле, а Борис Лупашко призначений замість неї суддею КС. Згідно з матеріалами слідства, ці факти слід розглядати не просто як порушення закону - мова йде про "узурпацію посади судді КС, а також узурпації влади в країні".

23 квітня депутати тодішньої більшості скасували указ про призначення Маноле суддею КС і призначили на цю посаду Лупашко. Через добу депутати опозиційної тоді партії "Дія і солідарність" (PAS) Серджіу Литвиненко і Вірджілом Писларюк звернулися в Генпрокуратуру, вимагаючи розслідувати спробу узурпації влади. Тодішній генпрокурор Олександр Стояногло тоді відмовився порушувати кримінальну справу, але тепер прокурори вирішили повернутися до цієї справи.

5 жовтня Олександра Стояногло було відсторонено від посади Генерального прокурора Молдови через розпочатого щодо нього кримінального провадження.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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