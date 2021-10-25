В ООН заявили, що мільйони афганців можуть померти від голоду

За два місяці кількість людей, яким загрожує голод, зросла приблизно на 8 млн.

Мільйони громадян Афганістану, зокрема дітей, можуть померти від голоду, якщо країну в терміновому порядку не почнуть виводити з кризи. Про це з посиланням на виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй Девіда Бізлі пише Reuters.

За його словами, 22,8 млн осіб (з приблизно 39-мільйонного населення) зіткнулися з гострою проблемою продовольчої безпеки і "йдуть до голодної смерті". Два місяці тому цей показник оцінювали в 14 млн.

У серпні після захоплення влади "Талбіаном" Афганістан занурився в кризу, міжнародні донори призупинили надходження мільярдів доларів допомоги.

Продовольча криза, що посилюється змінами клімату, спостерігалася в Афганістані ще до зміни влади.

"Те, що ми прогнозували, збувається набагато швидше, ніж ми очікували. Кабул пав швидше, ніж хтось міг очікувати, і економіка падає швидше", – зазначив Девід Бізлі.

Раніше про небезпеку голоду в Афганістані попереджали не тільки в ООН, а й у ВООЗ. У вересні Фонд ООН у галузі народонаселення попередив, що голод може торкнутися третини населення Афганістану. У ВООЗ казали, що у 2021 році половина дітей в Афганістані голодуватимуть, а поточна ситуація ще більше погіршить доступ населення до продуктів харчування.

У жовтні представники руху "Талібан" повідомили, що США погодилися надати гуманітарну допомогу Афганістану, при цьому не будуть політично визнавати владу талібів.