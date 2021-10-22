"Талібан" обезголовив волейболістку молодіжної збірної країни, - New York Post

Махджабін Хакімі стратили ще на початку жовтня в Кабулі.

Члени терористичного руху "Талібан", яке захопило владу в Афганістані, стратили Махджабін Хакімі, яка була однією з кращих у Кабульському муніципальному волейбольному клубі і виступала за молодіжну збірну країни, повідомляє nypost.com.

Про це виданню анонімно повідомив її тренер, використовуючи псевдонім Сурая Афзал.

За словами наставника, Хакімі стратили ще на початку жовтня в Кабулі. Це підтвердили в Центрі журналістських розслідувань Payk. Однак рідні спортсменки були змушені мовчати через страх.

При цьому фото обезголовленого тіла Хакімі опублікували в афганських соцмережах.

Фото: Твіттер

За повідомленнями ЗМІ, лише дві волейболістки національної команди змогли покинути країну після приходу "Талібану" до влади. Решта досі живуть у країні, дехто переховується.

"Талібан" настійно вимагав від родин наших гравців не дозволяти своїм дівчаткам займатися спортом, інакше вони зіткнуться з несподіваним насильством", - повідомила волейболістка-втікачка Захра Фаязі.

"Дівчатам навіть доводиться спалювати свій спортивний інвентар, щоб урятувати себе і родини. Вони не хочуть, щоб у них залишалося будь-що пов'язане зі спортом. Вони налякані", - заявила Фаязі.