Моуріньо встановив особистий антирекорд на посаді головного тренера

Фото: EPA/UPG Жозе Моуріньо

У третьому турі групового етапу Ліги конференцій найгучнішою сенсацією стала розгромна поразка "Роми" від "Буде-Глімту".

Команда Жозе Моуріньо в Норвегії пропустила 6 голів, відповівши лише одним.

Моуріньо провів у тренерській кар'єрі 1008 матчів, але це перший поєдинок, коли команда сеу Жозе стільки проґавила у свої ворота. До цього його клуби пропускали щонайбільше п'ять м'ячів.

1 - A José Mourinho side has conceded 6+ goals in a single game for the first time ever, in what is the 1008th match of his managerial career. Shock.



#UECL #BodoGlimtRoma — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 21, 2021

Нагадаємо, португалець очолив "Рому" влітку 2021 року. Після трьох турів "вовки" посідають друге місце в групі С, набравши шість очок. На очко більше набрав норвезький клуб.

На три очки від "Роми" відстає луганська "Зоря", яка в паралельному матчі обіграла в Софії ЦСКА - 1:0.