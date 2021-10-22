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Моуріньо встановив особистий антирекорд на посаді головного тренера

"Рома" пропустила 6 голів у Лізі конференцій.

Жозе Моуріньо
Фото: EPA/UPG
Жозе Моуріньо

У третьому турі групового етапу Ліги конференцій найгучнішою сенсацією стала розгромна поразка "Роми" від "Буде-Глімту".

Команда Жозе Моуріньо в Норвегії пропустила 6 голів, відповівши лише одним.

Моуріньо провів у тренерській кар'єрі 1008 матчів, але це перший поєдинок, коли команда сеу Жозе стільки проґавила у свої ворота. До цього його клуби пропускали щонайбільше п'ять м'ячів.

Нагадаємо, португалець очолив "Рому" влітку 2021 року. Після трьох турів "вовки" посідають друге місце в групі С, набравши шість очок. На очко більше набрав норвезький клуб.

На три очки від "Роми" відстає луганська "Зоря", яка в паралельному матчі обіграла в Софії ЦСКА - 1:0.

Григорій МухінГригорій Мухін
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