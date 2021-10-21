У Техасі розбився літак з пасажирами, понад 20 людей вижили
У Техасі розбився літак з пасажирами, понад 20 людей вижили
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
У другий тур виборів вийшли б Зеленський і Порошенко, підтримка Разумкова зросла удвічі, – КМІС
У другий тур виборів вийшли б Зеленський і Порошенко, підтримка Разумкова зросла удвічі, – КМІС
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
В Україні з 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень
В Україні з 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагаються перекрити рух
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагаються перекрити рух
Третьякова не вважає неетичними свої слова щодо смерті нардепа Полякова
Третьякова не вважає неетичними свої слова щодо смерті нардепа Полякова
У Савіка Шустера слідом за "Суспільним" заявили про тиск Банкової
У Савіка Шустера слідом за "Суспільним" заявили про тиск Банкової
Мер Києва Кличко вперше за рік зустрівся з Зеленським
Мер Києва Кличко вперше за рік зустрівся з Зеленським
ГоловнаСпорт

Роналду знову обігнав Мессі й оновив рекорд Ліги чемпіонів

"Гонка озброєнь" на марші.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

Напередодні на "Олд Траффорд" у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" згадав часи сера Алекса Фергюсона: програючи два м'ячі, зробив суперкамбек у матчі проти "Аталанти" - 3:2.

Переможний гол на 81-й хвилині забив Кріштіану Роналду.

Для 36-річного португальця "Аталанта" стала 38-ю командою, якій він забив у Лізі чемпіонів, знову вийшовши на перше місце за цим показником.

Нагадаємо, що за день до цього в матчі ПСЖ - РБ "Лейпциг" (3:2) дублем відзначився Ліонель Мессі, для якого "червоні бики" стали 37-ю такою командою, - на той момент він наздогнав Роналду.

Додамо, що Кріштіану забив за МЮ в трьох матчах Ліги чемпіонів поспіль удруге в кар'єрі, раніше йому це вдалося в листопаді 2007 року на шляху до завоювання трофея з "червоними дияволами" у травні 2008 року.

Відзначимо, що "Манчестер Юнайтед" втретє виграв матч Ліги чемпіонів, програючи протягом зустрічі 2+ голи - жодна з команд не добивалася цього частіше ("Арсенал" також має три такі перемоги).

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також