Роналду знову обігнав Мессі й оновив рекорд Ліги чемпіонів

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Напередодні на "Олд Траффорд" у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" згадав часи сера Алекса Фергюсона: програючи два м'ячі, зробив суперкамбек у матчі проти "Аталанти" - 3:2.

Переможний гол на 81-й хвилині забив Кріштіану Роналду.

Для 36-річного португальця "Аталанта" стала 38-ю командою, якій він забив у Лізі чемпіонів, знову вийшовши на перше місце за цим показником.

Number of teams Cristiano Ronaldo has scored against in the Champions League: 38



More than any other player in #UCL history 👑 pic.twitter.com/2MqZeSAZ0z — Goal (@goal) October 20, 2021

Нагадаємо, що за день до цього в матчі ПСЖ - РБ "Лейпциг" (3:2) дублем відзначився Ліонель Мессі, для якого "червоні бики" стали 37-ю такою командою, - на той момент він наздогнав Роналду.

Додамо, що Кріштіану забив за МЮ в трьох матчах Ліги чемпіонів поспіль удруге в кар'єрі, раніше йому це вдалося в листопаді 2007 року на шляху до завоювання трофея з "червоними дияволами" у травні 2008 року.

3 - Cristiano Ronaldo has scored in three consecutive Champions League games for Manchester United for the second time, previously doing so in November 2007 en route to winning the trophy with the Red Devils. Inevitable. pic.twitter.com/eEYYnJpGV0 — OptaJoe (@OptaJoe) October 20, 2021

Відзначимо, що "Манчестер Юнайтед" втретє виграв матч Ліги чемпіонів, програючи протягом зустрічі 2+ голи - жодна з команд не добивалася цього частіше ("Арсенал" також має три такі перемоги).