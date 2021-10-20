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Чемпіонка US Open-2021 стала обличчям модного дому Dior

У Емми Радукану цього року стрімкий злет не тільки в тенісі.

Емма Радукану
Фото: EPA/UPG
Емма Радукану

Чемпіонка US Open-2021 Емма Радукану (№23 WTA) стала обличчям модного дому Dior, повідомляє vogue.com.

18-річна британка братиме участь у просуванні нової жіночої колекції креативного директора Christian Dior Марії Грації К'юрі, а також колекції засобів для макіяжу та догляду за шкірою. Раніше британка стала обличчям прикрас Tiffany.

Додамо, що на прем'єру нового фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" Редукану вирішила одягти сукню в грецькому стилі з колекції Dior Resort 2022 року.

Еммв Радукану
Фото: EPA/UPG
Еммв Радукану
Емма Радукану
Фото: EPA/UPG
Емма Радукану

Нагадаємо, бренд Dior став офіційним партнером "Парі Сен-Жермена".

Григорій МухінГригорій Мухін
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