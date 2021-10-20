У Емми Радукану цього року стрімкий злет не тільки в тенісі.

Фото: EPA/UPG Емма Радукану

Чемпіонка US Open-2021 Емма Радукану (№23 WTA) стала обличчям модного дому Dior, повідомляє vogue.com.

18-річна британка братиме участь у просуванні нової жіночої колекції креативного директора Christian Dior Марії Грації К'юрі, а також колекції засобів для макіяжу та догляду за шкірою. Раніше британка стала обличчям прикрас Tiffany.

Додамо, що на прем'єру нового фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" Редукану вирішила одягти сукню в грецькому стилі з колекції Dior Resort 2022 року. Фото: EPA/UPG Еммв Радукану Фото: EPA/UPG Емма Радукану

Нагадаємо, бренд Dior став офіційним партнером "Парі Сен-Жермена".